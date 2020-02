Elettra Lamborghini, incidente hot a poche ore da Sanremo

Elettra Lamborghini è sbarcata in riviera. A poche ore dall'inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la regina del twerking è arrivata a Sanremo pronta per debuttare sul palco dell'Ariston con il suo brano. L'ereditiera, però, è riuscita già a scaldare l'atmosfera ancor prima di esordire, pubblicando alcuni contenuti piccanti sulle sue Storie di Instagram.

La cantante è arrivata a Sanremo nelle scorse ore e ha cominciato a condividere con fan e follower i momenti più importanti di queste giornate sanremesi. Conferenza stampa, prove e anche qualche dietro le quinte della kermesse. Elettra Lamborghini ha però condiviso anche alcuni momenti di ilarità insieme al suo staff, ma è proprio girando alcuni filmati con il suo cellulare che è successo un piccolo imprevisto hot. La cantante si stava riprendendo al trucco, nella sua camera d'albergo, e mentre si esibiva sulle note di una canzone divertente l'accappatoio che indossava si è aperto, lasciando intravedere il seno. La regina del twerking, come è soprannominata nell'ambiente rap, ha fatto giusto in tempo a salvare il salvabile aggiustandosi la chiusura dell'accappatoio.

Non è la prima volta che Elettra si rende protagonista di simili fuori programma piccanti, ma stavolta la cantante ha rischiato grosso. Neppure il tempo di cancellare l'accaduto che, poco dopo, la Lamborghini si è resa protagonista di un nuovo incidente e questa volta non si è trattato di nudità, ma bensì di oggetti erotici dimenticati per sbaglio (o forse no?) su un comodino. Sarà per la mancanza del suo fidanzato (che poche settimane fa le ha fatto la proposta di matrimonio) o semplicemente per noia fatto sta che Elettra Lamborghini si è dimenticata di togliere dalle riprese del video di uno scherzo a un'amica un vibratore, che invece è finito in primo piano nei filmati pubblicati nelle sue Storie Instragram. La cantante, accortasi del sexy toy, ha scherzato sul fatto, mettendolo in evidenza nei video ma ormai la storia era stata pubblicata. Pochi mesi fa anche un'altra coppia vip si era resa protagonista di una situazione simile: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Molti loro follower si erano accorti dell'insolito oggetto abbandonato sul letto della loro camera e lo avevano fatto notare a loro nei commenti. Cecilia e Ignazio, che tutti ricordano con le loro audaci performance d'amore al Grande Fratello Vip dello scorso anno, non si tirarono indietro e successivamente spiegarono che sotto le coperte amavano divertirsi con cose sempre nuove.