Elettra Lamborghini sposa AfroJack: "Meno sei mesi al nostro matrimonio"

Il giorno più importante della vita si avvicina e l'ansia pare assalire i promessi sposi, Elettra Lamborghini e Afrojack. L'esplosiva ereditiera ha annunciato da mesi che presto convolerà a nozze con il famoso dj olandese. La pop star di "Pem Pem" come tutti gli italiani sta subendo la fase di quarantena, ma pur da reclusa porta avanti i preparativi del suo matrimonio. L'ex coach di The Voice è seguitissima su Instagram e non perde mai occasione per coccolare i suoi miliom di fan. Negli ultimi giorni ha fatto capolino sui social postando uno scatto simpatico con il suo fidanzato, rivelando alcuni dettagli del giorno del grande sì.

Cupido ha trafitto il cuore della rampolla della famiglia Lamborghini e di Afrojack, e i due sono in love da oltre un anno. Il giovane che ha fatto perdere la testa alla sexy cantante si chiama Nick Van de Wall, è un dj e produttore discografico olandese di fama internazionale, di 32 anni. La "Twerking Queen" riappare sui social condividendo con i fan la sua immensa felicità e anche l'ansia per l'evento tanto atteso.

La Lamborghini svela sui social alcuni dettagli delle nozze

E ormai di dominio pubblico che Elettra Lamborghini convolerà a nozze con Afrojack. Sul profilo Instagram della pop star è spuntato un nuovo scatto romantico assieme al futuro marito in cui appare sorridente ed emozionata per il giorno del sì per la vita. Nella didascalia posta a corredo della foto dalle tinte ironiche, l'esplosiva cantante ha fornito alcuni dettagli del suo matrimonio. La nipote di Ferruccio Lamborghini ha rivelato, in particolare, delle chicche inedite sulla data delle nozze con Afrojack.

" Happyyy 26 to ussss, 19 days of quarantine and - 6 months to our wedding aiuttooo! I love u Babby thank you. #stayhome #stateacasa " (buon 26 a noi, 19 giorni di quarantena e – 6 mesi al nostro matrimonio), scrive elettrizzata l'ereditiera su Instagram. Ma non ci è dato ancora sapere quale sarà la location delle attesissime nozze. Secondo alcune indiscrezioni pare che verranno celebrate in Italia. Il momento dell'altare si avvcina, e la magnetica Elettra sente salire sempre più la tensione.

Del resto il profumo dei fiori d’arancio è nell'aria sin da quando l'artista ha annunciato a cavallo di Natale di aver detto il suo sì al dj olandese Afrojack. Tutto si è svolto sui social: proposta di matrimonio e annuncio ai fan con tanto di foto tenera della coppia vip fusa dall'amore. La bomba sexy Lamborghini aveva condiviso uno scatto che la ritraeva con al dito un anello splendente donatole da Afrojack quando le ha chiesto la mano e di passare il resto della vita con lui.