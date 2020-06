Elettra Lamborghini svela: "Ho un'infezione ai reni"

Elettra Lamborghini sta facendo preoccupare i suoi fan. Tutta colpa di una frase pubblicata nelle storie del suo profilo Instagram e che ha fatto scattare il campanello d'allarme ai suoi sostenitori. La cantante, reduce dalla quarantena insieme al suo fidanzato, ha svelato di avere un problema di salute, che avrebbe dovuta tenerla lontana da una delle sue più grandi passioni, l'equitazione. La regina del twerking però non ha resistito e montando uno dei suoi cavalli ha messo a rischio la sua salute.

Nelle scorse ore Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi fan un momento importante della sua vita personale. La cantante, protagonista dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, sta cercando un nuovo cavallo. I suoi sostenitori conoscono bene la sua passione per l'equitazione (sport nel quale Elettra ha anche gareggiato con successo in passato) e soprattutto il legame che l'ereditiera bolognose aveva con il suo "amato" Karack, morto tre anni fa. Dopo la scomparsa dell'equino, la Lamborghini ha trovato un nuovo cavallo, Dagda (al quale ha dedicato anche un tatuaggio), ma l'irruenza dell'animale l'ha messa a rischio in più occasioni tanto da farla desistere dal montarlo. Elettra Lamborghini ha così deciso di cercare un nuovo equino, più docile e sensibile, visitando alcuni maneggi. Nelle scorse ore, mostrando gli esemplari sui suoi canali social, però la twerking queen ha svelato di avere un problema di salute che le impedisce di cavalcare.

A svelarlo è stata lei stessa scrivendo, a corredo di una fotografia dove veniva immortalata a cavallo, di aver infranto le indicazioni mediche: " Outfit decisamente non da equitazione. In teoria non avrei dovuto montare, ho un'infezione ai reni ". L'artista ha così svelato di essere in cura per guarire dall'infezione ma, nonostante non abbia fornito ulteriori dettagli sul suo problema, le parole hanno messo in allarme i fan, che l'hanno tempestata di messaggi e commenti.

Elettra Lamborghini, che in passato ha avuto malesseri dovuti allo stress e all'ansia, lo scorso anno aveva avuto alcuni problemi di salute proprio mentre vestiva i panni della coach a "The Voice of Italy", il programma musicale condotto da Simona Ventura. Alla vigilia della finale, la cantante si era sottoposta ad alcuni esami del sangue, scoprendo di avere alcuni valori decisamente alterati. Questo l'aveva costretta a seguire un regime alimentare più sano e indicato per i suoi impegni e anche allora, la sua salute era stata oggetto di preoccupazione per i suoi sostenitori.