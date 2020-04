Elisa De Panicis ancora in Messico e la foto nuda manda in tilt i social

Elisa De Panicis è stata una delle prime concorrenti del Grande Fratello Vip ad abbandonare la casa. Giusto il tempo di mettere scompiglio nella casa (e fuori) con le sue dichiarazioni bollenti sul flirt avuto con Andrea Denver. Subito dopo la fine della sua esperienza televisiva, la modella è volata in Messico e lì è rimasta, bloccata a causa dell’emergenza coronavirus, che ha interrotto i collegamenti aerei.

La quarantena messicana di Elisa De Panicis è tutt’altro che triste e difficile. Tra tour alla scoperta della penisola, tuffi in mare e relax a bordo piscina, l’ex gieffina più chiacchierata del web se la gode. E il web, in più occasioni, l’ha criticata per questo: le immagini della sua dolce vita messicana stonano, infatti, con il dramma che l’Italia e il mondo intero stanno vivendo a causa della pandemia. Gli attacchi social degli scorsi giorni non sembrano, però, aver turbato Elisa che, nelle scorse ore, si è mostrata sui social network non per sponsorizzare creme e shampoo, ma bensì per esibire le sue curve mozzafiato.

Sul suo profilo Instagram, poche ore fa, è infatti comparso un post decisamente hot che ha infiammato il web, diventando virale in pochissimo tempo. Nello scatto, realizzato proprio in Messico e pubblicato sulla sua pagina personale, Elisa De Panicis si è mostrata in un nudo integrale coperta solo da un plaid, che però non ha lasciato nulla all’immaginazione. La fotografia, sexy e sensuale, ha catturato l’attenzione di migliaia di fan e follower, che hanno decisamente gradito il suo ultimo post: " Sei bellissima", "Irresistibile dea", "Il panorama più bello del mondo", "Eh va be'...Bellezza e Sensualità ai massimi livelli...fisico perfetto, sei bellissima Elisa! un vero splendore!" .

Il suo viaggio oltreoceano non le ha impedito di partecipare, insieme a tutti gli altri concorrenti eliminati, alla finalissima del Grande Fratello Vip. Collegata dalla villa vista mare dove sta soggiornando, Elisa si è collegata più volte con lo studio e Alfonso Signorini durante la puntata conclusiva. Difficile sapere fino a quando la De Panicis sarà "costretta" a rimanere bloccata in Messico, intanto sui social ha mostrato tutta la sua felicità per la vittoria di Paola, con la quale aveva stretto un buon rapporto nella casa.