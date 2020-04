Elisa De Panicis nuda sui social, Salvo Veneziano tuona: "Papà non è sconvolto?"

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano, torna a tuonare contro Elisa De Panicis per uno degli ultimi scatti postati sui social e in cui si mostra nuda in una vasca da bagno.

Tra Salvo e la De Panicis l’astio è iniziato nella Casa: lui è stato squalificato per aver commentato in maniera volgare e maschilista Elisa e lei, uscita dalla porta rossa di Cinecittà, ha raccontato di essersi profondamente vergognata per ciò che Veneziano aveva detto sul suo conto preoccupandosi soprattutto per come l’avrebbe potuta prendere il padre 70enne. Queste parole non sono andate giù all’ex gieffino che, ricevuto l’ultimo scatto hot della De Panicis, non ha perso occasione per scagliarsi contro di lei.

“ Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa...Diciamo artistico? Ok artistico... – ha esordito lui ironico, tornando poi a parlare della sua eliminazione dal Gf Vip - .Io sono stato eliminato naturalmente dal GF vip solo ed esclusivamente per colpa mia, perché pensavo di far ridere con quello che sapete già, è inutile ripeterlo mille volte .... Poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina e mi viene a fare la morale pubblicamente".

Veneziano, dunque, ha sottolineato come non abbia preso bene la ramanzina che Elisa De Panicis gli ha fatto davanti le telecamere, non gradendo come lei abbia fatto leva sul “povero padre di 70 anni” e sui “nipoti che potevano rimanente sconvolti delle mie parole”. “ Ma la mia domanda è una – ha continuato Salvo - . Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram? ”.

“ Ma la mia domanda è: ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti che dentro la casa del Grande Fratello Vip eri con il seno di fuori in prima serata – ha continuato lui adirato - . Ma la mia ca..o di domanda: il pudore non esiste più? ”.