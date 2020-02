Gf Vip, Salvo Veneziano non ci sta e attacca: "Sono schifato"

Clizia Incorvaia è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver offeso il concorrente Andrea Denver con frasi associabili alle organizzazioni mafiose. La ragazza è stata redarguita in diretta dal conduttore ma c'è chi non ha apprezzato le modalità con le quali la Incorvaia è stata allontanata dal reality. A utilizzare le parole più dure è stato Salvo Veneziano, il concorrente squalificato durante i primi giorni del reality per aver utilizzato espressioni sessiste nei confronti delle altre inquiline.

Il pizzaiolo siciliano è stato sottoposto alla gogna mediatica da parte dei media e dei social. In tantissimi si sono giustamente indignati per quanto Salvo Veneziano ha detto alle ragazze ed è stato anche invitato a frequentare un centro antiviolenza, dove ha potuto ascoltare storie di donne con un passato difficile. L'obiettivo di questa misura è stata la sensibilizzazione di Salvo Veneziano ma anche degli altri tre concorrenti in quel momento coinvolti, che non hanno impedito al loro collega di sproloquiare. Veneziano ha subito un duro trattamento da parte della produzione e del conduttore, è stato condannato per le sue parole e anche gli altri inquilini hanno fortemente stigmatizzato le sue parole.

Clizia Incorvaia non è stata meno tenera di Salvo Veneziano, le sue parole sono state molto forti e con una valenza simbolica impattante, dai risvolti potenzialmente violenti nei giovani che seguono il programma. Definire una persona " Buscetta, pentito ", solo per aver ricevuto una nomination, è stata una reazione che va al di là di qualunque logica ipotizzabile. " Io non parlo con i pentiti, sei peggio di un pentito ", sono queste, tra le altre, le parole pronunciate dalla modella siciliana che hanno scatenato i social, dove si è chiesto a gran voce la squalifica della concorrente. Clizia Incorvaia è stata eliminata ma secondo Salvo Veneziano sono stati usati due pesi e due misure. Il post che il pizzaiolo siciliano ha condiviso poche ore dopo la diretta del programma è uno sfogo per quanto accaduto, sentendosi lui vittima di una ingiustizia.