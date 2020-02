Elisabetta Canalis in pizzo e basta

Elisabetta Canalis è senza dubbio trai vip italiani più famosi di sempre. L’abbiamo vista per la prima volta nei panni della velina di Striscia la Notizia e da quel giorno la sua carriera è decollata. Con una vita ricca di successo – sia privati che di lavoro, la showgirl vanta una grande popolarità anche sui social. Il suo account Instagram, infatti, conta più di oltre 2 milioni di followers e qui, giorno dopo giorno, offre ai suoi fan uno scorcio inedito della sua vita. La vediamo mentre vive una vita da sogno a Malibù, quando si dedica a fare la mamma e in tanti altri momenti.

Così dopo essersi stabilita definitivamente negli Stati Uniti al fianco del marito Brian Perri e della figlia Skyler Eva, senza alcun preavviso Elisabetta è rientrata in Italia, proprio in questi giorni. A documentarlo uno scatto insieme all’amica influencer Chiara Ferragni. Insomma, anche se dovesse trattarsi di una tappa temporanea prima di rientrare negli States con tutta la famiglia, sta di fatto che la Eli si trova a Milano, forse proprio in vista della settimana della moda milanese.

Ovviamente, però, ciò che tiene i fan incollati al cellulare non è tanto la speranza di incontrarla passeggiare per le vie dello shopping, bensì le foto sensuali che pubblica spesso e volentieri sul proprio account Instagram, proprio come quella di poche ore fa. In vista di San Valentino, infatti, le pagine sociale delle vip si stano facendo sempre più bollenti. Pensiamo a tessuti piacevoli al tatto come pizzo, seta e tulle, ma anche capi di biancheria intima all’insegna della passione tra body sensualissimi, favolosi reggiseni a balconcino, brasiliane e perizoma ricamati, seducenti reggicalze e chissà cos’altro ancora. Fatto sta che persino Elisabetta Canalis non ha potuto cedere davanti alla tentazione di condividere uno scatto a tema Festa degli Innamorati.

Nello scatto in questione la vediamo con indosso un body nero di pizzo trasparente molto sensuale. La foto e lei sono un incanto, con un corpo che fa invidia alle ventenni e uno sguardo malizioso in grado di sciogliere anche i cuori più duri.

Non ci sorprende che nel giro di poco tempo la foto ha collezionato un gran numero di like e commenti di apprezzamento. "Al di là del body che ti sta d’incanto, per me sei una delle donne più belle in assoluto" , "Bello su di te che sei perfetta" , "Io mi sono innamorato di te" , "Vuoi farlo svenire!" , "Marito fortunato" e "Incandescente" , si legge tra i tanti commenti in fondo al post. Insomma, se questo è il pensiero dedicato ai follower, non resta che immaginarsi cos'altro abbia in serbo per suo marito…

