"La peggior mascherina del mondo". E la Canalis parte per il Giappone

L’allarme coronavirus è arrivato anche nel nostro Paese e, nonostante il governo e le organizzazioni sanitarie abbiano tranquillizzato ed invitato a non scatenare la psicosi, c’è chi è stato letteralmente travolto dalla paura. Non solo comuni cittadini, ma anche vip del mondo dello spettacolo. Da Taylor Mega a Giulia De Lellis, passando per Laura Pausini e Tony Effe. Insomma, la paura c’è e, a guardare l’enorme quantità di personalità che insistono a indossare le mascherine, è anche ben visibile.

L’ultima ad aggiungersi alla lista è stata proprio la bellissima Elisabetta Canalis. L’ex velina, che risiede in America dai tempi della sua storia con George Clooney, ora è felicemente sposata con Brian Perri e assieme a lui e la figlia è partita per un viaggio a Tokio. Tuttavia, per paura del virus Elisabetta ha scelto di indossare la mascherina, soprattutto dove c’è un grande afflusso di persone, come negli aeroporti. Nelle sue stories di Instagram infatti la Canalis ha postato uno scatto che la vede indossare la mascherina, seguita dalla scritta: "La più brutta in commercio ce l’ho io" .

Attraverso le foto e le stories pubblicate su Instagram, Elisabetta Canalis ha anche però raccontato altri momenti del suo viaggio, tra cui la foresta di bamboo di Kyoto e del monte Fuji. Tra tutti, a lasciar senza fiato i suoi ammiratori, è stata una semplice fotografia in bianco e nero che la ritrae di spalle, tagliando proprio sopra al lato B, mentre fa il bagno di notte nella camera del suo hotel a Tokyo. Di lei si intravede solo una parte del seno sinistro lasciando tutto il resto all'immaginazione dei fan andati letteralmente in delirio.

"Beato il fotografo" , "Scatto davvero splendida" , "Sei di una bellezza disarmante" , "Sei matta? Mi viene un infarto..." e "Tanta roba" , sono solo alcuni dei commenti di apprezzamento che si possono leggere nello spazio in fondo al post. Tuttavia, qualcuno si è lamentato che Elisabetta Canalis ha tagliato dall'inquadratura il lato B. "Hai tagliato il lato b! Così non vale però!!! Hehe" e "Saresti ancora più bella se ti girassi" scrivono alcuni suoi ammiratori. Ma nonostante queste piccole lamentele, verrebbe quasi da pensare che il meglio se lo sia goduto chi da fuori in quel momento ha rivolto casualmente lo sguardo verso la sua finestra.

Sta di fatto che anche di spalle la sua bellezza è disarmante, tant’è che per la maggior parte degli utenti è sufficiente per risvegliare alcune fantasie decisamente hot capaci di metterli in subbuglio totale. Così, con un pizzico di ironia, un utente scrive: "Guardo te e all’improvviso il monte Fuji" . Come dargli torto?

