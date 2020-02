Psicosi da coronavirus: vip preoccupati sui social network

L'allarme coronavirus sta toccando da vicino tutto il paese soprattutto dopo la conferma dei primi due casi di pazienti cinesi contagiati e presenti in Italia. Il panico da contagio sta toccando da vicino i personaggi famosi del mondo dello spettacolo che si spostano abitualmente in aereo e viaggiano con frequenza all'esterno. Nelle ultime ore numerosi volti noti della musica e della televisione italiana hanno espresso la loro preoccupazione attraverso i social network. Da Giulia De Lellis a Laura Pausini entrambe in partenza per destinazioni estere, fino a Taylor Mega e Tony Effe, di rientro da una romantica vacanza alle Maldive, un po' tutti si sono mostrati sui social con indosso la mascherina.



Mentre la cantante Laura Pausini ha pubblicato una foto nelle storie del suo profilo Instagram per mostrare ai suoi follower come si protegge dal coronavirus, Giulia De Lellis ha parlato di vero e proprio panico. La bella influencer non ha mai nascosto di essere "ipocondriaca" e l'allerta sanitaria scattata negli ultimi giorni le sta creando non poche ansie e preoccupazioni. La compagna del pilota di motociclismo Andrea Iannone si è mostrata in alcuni video su Instagram con il volto semicoperto dalla mascherina ma ha spiegato di non sentirsi comunque sicura: " Non si trovano più mascherine in giro, comunque meglio questa di niente. Non è per fare allarmismi ma io sono una super ansiosa per queste cose, sono troppo ma capitemi e perdonatemi sono troppo ipocondriaca. Volevo anche i guanti ma mi sembravo eccessiva ".



Dall'altra parte dell'oceano a Mali la situazione non cambia per Taylor Mega e Tony Effe. " È un problema raga, la situazione è critica tutti con queste ca**o di mascherine qua. Sto schivando tutti cinesi, italiani, russi e americani. Tutti, nessuno mi può toccare " , ha spiegato preoccupato il rapper riprendendosi con il cellulare all'aeroporto di ritorno dalla vacanza alle Maldive e mostrando preoccupato un guanto in lattice indossato per precauzione e rottosi. Con lui anche la bionda influencer Taylor Mega, con la quale sta vivendo un ritorno di fiamma. Entrambi si sono mostrati nelle storie dei rispettivi account Instagram con la mascherina prontamente posizionata sul volto e i guanti. Anche Taylor ha espresso la sua preoccupazione: " Non si può mai stare tranquilli. Lo so questa mascherina non va bene, ma alle Maldive avevano solo queste ".