Raid di ragazzini ubriachi: colpita anche la Canalis

Notte brava ad Alghero per un gruppo di ragazzini ubriachi e a farne le spese è stata Elisabetta Canalis. L'ex velina, tornata in Italia per trascorrere le vacanze estive nella sua terra natale, la scorsa notte è stata vittima di atti di vandalismo. Lo ha raccontato lei stessa attraverso i social network con un video emblematico dove ha mostrato il risultato della bravata.

" Alghero è sempre più bella ", ha confessato Elisabetta Canalis nelle storie del suo profilo Instagram, durante la consueta passeggiata mattutina con i suoi cani. Peccato che la notte sia in mano a ragazzini ubriachi in giro a far danni. L'ex velina mora si trova da alcuni giorni in Sardegna insieme a tutta la sua famiglia per trascorrere le vacanze nella sua terra di origine. Insieme al marito - il chirurgo americano Brian Perri - e alla figlia Skyler Eva (che ha mostrato per la prima volta sui social pochi giorni fa) si sta godendo alcuni giorni di relax a bordo di una barca ormeggiata a largo di Alghero ed è proprio qui che, la scorsa notte, è stata vittima di un gruppo di ragazzini fuori controllo.