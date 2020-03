"Voi non conoscete la vera Elisabetta". George Clooney parla (a sorpresa) della Canalis

Spunta una news sul web in merito al celebre George Clooney che, per ora, non ha nessuna fonte ufficiale. L’indiscrezione però che è trapelata sulla sua vita sentimentale, è già virale. Manca solo l’ufficialità. Ma a volte fa bene fantasticare. L’attore e regista, oggi sposato con la bellissima Amal Alamuddin, di recente avrebbe pensato alla sua ex. Tra il 2009 e il 2011 infatti, George Clooney è stato legato alla bellissima Elisabetta Canalis, in una storia d’amore che ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip, e che ha fatto battere il cuore delle fan. All’epoca Clooney era all’apice del suo successo e la Canalis, terminata la sua esperienza a Striscia la Notizia, cominciava la sua trasformazione a icona di moda, di stile e sensualità.

"Nessuno la conosce veramente. Solo io sono stato in grado di farlo – afferma l’attore -. Lei è stata l’unica donna che mi ha fatto sorridere nel corso della mia vita". Una dichiarazione molto forte che mette quasi in cattiva luce il bellissimo rapporto che George Clooney ha con Amal. Non è comunque una vera e propria una dichiarazione d’amore. Tutti sappiamo che l’attore è felicissimo di essere sposato con l’attuale moglie ed è felice di aver costruito insieme a lei una famiglia modello. Sicuramente si sarà fatto trascinare dal ritmo dei ricordi, ed è anche giusto, visto che la loro storia d’amore è stata epica sotto tutti i punti di vista. Resta dunque il ricordo, ma non il rammarico.

Come Clooney si è affermato come divo di Hollywood e anche come promettente regista, Elisabetta Canalis, dopo la rottura è andava avanti per la sua strada. La showgirl è stata lontana dalle scene ma ha costruito un’immagine da vera donna di spettacolo, diventando poi un’influencer e icona di sensualità. Infatti è sui social, soprattutto su Instagram, che ha trovato il modo di imporre il suo brand, ed è sui social che la Canalis può contare su un continuo supporto da parte dei fan. I due sarebbero rimasti amici, almeno come riportano le fonti vicine, ma anche queste indiscrezioni non sono mai state fondate. Nessuno però ha dimenticato la love story dell’italiana che ha fatto battere il cuore della star americana. La Canalis ora è sposata con il chirurgo Brian Perry ed una anche una bambina. E George vive il suo sogno con Amal.