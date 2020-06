Il cerotto sospetto della Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sarebbe pronta a entrare nella Casa più spiata d'Italia. Mancherebbe solo la firma ufficiale. Ma i fan, nell'attesa di apprezzarla h24 sul piccolo schermo, sono preoccupati per la sua salute. Tutta colpa di un cerotto che da giorni fa bella mostra di sé sul décolleté della showgirl calabrese e che ai suoi follower non è sfuggito.

Nelle ultime ore si fa un gran parlare della possibile partecipazione di Elisabetta Gregoraci alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, subito dopo la chiusura dell'ultima surreale stagione, si è già messo all'opera per mettere insieme il cast della prossima edizione del reality (in programma per settembre). Tra i confermati ci sarebbe anche il nome di Elisabetta Gregoraci. A lanciare l'indiscrezione è il portale Tv Blog, che da quasi per certa la notizia. Dopo il lungo corteggiamento di Signorini, la Gregoraci avrebbe ceduto e detto sì al programma che è riuscito a rilanciare la carriera di Adriana Volpe e che potrebbe offrire anche a lei nuovi progetti lavorativi e maggiore visibilità. Non sarebbe la prima volta, però, che alla showgirl viene chiesto di partecipare al reality. La conduttrice calabrese era in lizza per entrare al Grande Fratello Vip già a gennaio di quest'anno ma poi ha declinato l'invito.