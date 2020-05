Elisabetta Gregoraci teme per il figlio: "Nathan ha paura di uscire. Non è facile"

In questo lungo periodo di distanziamento sociale a soffrire di più l'isolamento sembrano essere i bambini. Sono tanti i padri e le madri preoccupati per l’effetto che la quarantena avrà sui loro figli e tra loro c’è anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese non ha nascosto i suoi timori di madre, pubblicando uno scatto della prima uscita con Nathan Falco, dopo oltre due mesi di isolamento.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la sua quarantena insieme al figlio Nathan Falco e all'ex compagno Flavio Briatore a Montecarlo, in Costa Azzurra. La showgirl calabrese, fino a oggi, si è mostrata sorridente e spensierata nel vivere queste lunghe settimane all’insegna della famiglia, cercando di alleggerire il difficile distanziamento sociale al figlio con ricette, compiti e intrattenimenti divertenti tra le mura domestiche. Nonostante ciò, anche Nathan vive un momento di turbamento e la Gregoraci lo ha svelato attraverso il suo ultimo post social.

Oggi dopo settimane di "clausura", la Gregoraci ha deciso di uscire per una breve passeggiata. In Francia le uscite per attività motoria sono consentite e le limitazioni non sono così stringenti come nel nostro paese. Madre e figlio ne hanno approfittato per prendere una boccata d’aria. La showgirl ha così condiviso sui social una foto con Nathan, mentre passeggiano nei pressi dell'abitazione. Nel post Elisabetta Gregoraci ha svelato un aspetto più intimo e privato di questa estenuante quarantena, mostrando le fragilità di suo figlio e la grossa responsabilità dei genitori: “ Dopo quasi due mesi sono uscita con Nathan a fare una passeggiata, lui all’inizio era molto impaurito dalla situazione che stiamo vivendo e non aveva voglia di uscire. Abbiamo fatto un piccolo giro. È compito dei genitori rassicurare i figli mantenendo un clima sereno e tranquillo in questa 'nuova' normalità" .