Elisabetta Gregoraci vittima del figlio, lo scherzo della bottiglia è virale

La quarantena di Elisabetta Gregoraci scorre lenta e serena insieme a suo figlio Nathan e all’ex marito. La showgirl calabrese ha scelto di trascorrere l’isolamento sociale in Costa Azzurra insieme al suo ex Flavio Briatore per consentire al figlio di trascorrere questo difficile momento insieme a entrambi i genitori. Nonostante la separazione la convivenza sembra procedere a gonfie vele. Lo dimostrano le foto e i video che la Gregoraci condivide ogni giorno sui suoi profili social e l’ultimo filmato, che immortala lo scherzo fattole dal figlio Nathan, ha conquistato tutti.

Sempre più spesso Elisabetta Gregoraci si mostra sui social network nei panni di mamma e casalinga. Bellissima e informa più che mai, lei non rinuncia a cucinare torte e manicaretti per l’ex marito, ma soprattutto per il suo Nathan Falco. " Per fortuna che ci sono loro i bambini! In questi momenti riescono sempre a darti la carica e quella dose di spensieratezza che è fondamentale per affrontare questa situazione surreale ", ha scritto pochi giorni fa su Instagram. Ed è proprio Nathan che, complice la noia e la voglia di passare il tempo in modo alternativo, ha giocato un "brutto" scherzo alla madre. Sono bastati pochi oggetti – una bottiglietta di plastica, una moneta e un foglio di carta – per cogliere in fallo Elisabetta Gregoraci, che c’è cascata con tutte le scarpe. Lei stessa, nel pubblicare il video nelle storie del suo profilo Instagram, ha ammesso di esser stata vittima dello scherzo fattole dal figlio.

Il figlio di Briatore ha posizionato una monetina sotto la bottiglia piena d’acqua, poi ha coperto il tutto con un foglio di carta assorbente. Una volta rimosso quest’ultimo ha invitato la madre a osservare dentro al foro della bottiglietta e, una volta avvicinatasi, ha premuto con energia la bottiglia. L’acqua, esplosa con forza, ha bagnato il viso e buona parte del corpo di Elisabetta Gregoraci che, fortunatamente, indossava già abiti da spiaggia (top bikini e shorts). Il sole sembra aver baciato anche la costa azzurra e Elisabetta, nei giorni scorsi, non ha mancato di documentare il momento della sua tintarella quotidiana con uno scatto sexy che ha conquistato il web. Del resto, la showgirl calabrese può contare su un esercito di seguaci di oltre un milione di follower.