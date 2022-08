Elodie, dopo Marracash c'è Iannone? "Sorpresi a baciarsi in Sardegna"

Da giorni si vocifera che tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sia scoccato il colpo di fulmine. La cantante e il pilota di motociclismo sono stati fotografati in più di un'occasione insieme in Sardegna, dove si trovano in vacanza con un gruppo di amici. Ma oltre alla sintonia e alla complicità mostrata negli scatti, qualcuno li avrebbe addirittura sorpresi a baciarsi appassionatamente.

La piccante segnalazione arriva dal profilo Instagram della blogger e opinionista televisiva Deianira Marzano, che ha condiviso con i suoi follower l'avvistamento di Elodie e Iannone a Porto Cervo. " Mercoledì sera al Sanctuary erano insieme e si sono baciati diverse volte ", riferisce un utente, che avrebbe assistito alle effusioni amorose tra l'ex talento di Amici e il pilota di Moto GP durante una cena nell'esclusivo locale della costa Smeralda. Nello scatto rubato, si vedono chiaramente Elodie e Iannone l'uno accanto all'altra, ma dei baci nessuna prova.

In compenso, mentre i due evitano accuratamente di condividere foto e video insieme dalla Sardegna, i fan continuano a immortalarli assieme sempre più complici. Elodie e Iannone appaiono vicini e decisamente interessati ad approfondire una conoscenza nata proprio in terra sarda, dove i due si sarebbero incontrati per caso grazie alla complicità di Diletta Leotta e del suo nuovo compagno, il modello Giacomo Cavalli. " Sarà pure un'amicizia, ma vedo che passano molto tempo insieme ", ha ironizzato la Marzano, sottolineando come i due si mostrino decisamente affiatati nonostante la breve conoscenza.