The Resident mette in scena il dramma del Covid

La pandemia da Covid-19 ha messo in serio pericolo la produzione di molte serie tv americane. La stagione, infatti, è iniziata con un netto ritardo rispetto agli scorsi anni, ma per fortuna tutti (o quasi) gli show televisivi più celebri sono riusciti a riportare gli attori sul set, con mascherine e distanziamento. Nell’affollato panorama televisivo a stelle e strisce, anche The Resident è tornata a pieno regime. La serie medica che è in onda su FOX America, da questa sera, 10 febbraio, torna in Italia, in prima serata e in prima tv con gli episodi inediti della stagione 4. Come per le precedenti, The Resident (per ora) è un’esclusiva per gli abbonati di Sky. Il primo appuntamento sarà disponibile prima su Fox Italia e, successivamente, in streaming per gli utenti di NowTv.

The Residente: la trama della serie tv

Tante le novità per gli episodi della quarta stagione. Al centro del racconto ci sono ancora le emergenze personali e sanitarie dei medici che lavorano all’Chastain Memorial, ospedale di Atlanta. Protagonista è dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry), specializzando all’ultimo anno, dai metodi decisamente fuori dal comune. Rude ma dal cuore tenero, mette in prima linea la salute del paziente, remando contro la burocrazia ospedaliera. Insieme a lui c’è il dottore Devon Paresh (Manish Dayal) che si è appena laureato, l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp), e il dottor Randolph Bell (Bruce Greenwood) con un problema di salute che ha causato diverse morti tra i pazienti. The Resident è uno spaccato di vita ospedaliera, raccontato con ironia e sagacità.

La quarta stagione affronterà di petto il tema del Covid, e trattandosi di una serie medica, era impossibile non toccare questo argomento così importante. Il primo episodio dal titolo Finchè morti non ci separi si apre con un matrimonio tanto atteso. Quello tra il dottor Conrad e l’infermiera Nic. I due, che fin dall’inizio della serie si sono lasciati e ripresi un’infinità di volte, finalmente coronano il loro sogno d’amore. Un lieto evento che, però, sarà carico di emotività. Oltre al matrimonio tra i due protagonisti, la serie attraverso una lunga serie di flashback racconta le fasi salienti della pandemia da Covid-19, rivelando come il personale dell’ospedale abbia affrontato le difficoltà. L’episodio è un vero e proprio omaggio al coraggio e alla forza di medici e infermieri che hanno combattuto a testa alta le difficoltà e le insidie della malattia.

Cosa significa "The Resident"

La serie tv prende il nome da un termine medico di uso comune. Il "residente" è accostato al termine "specializzando", che sta indicare il laureato che comincia il suo internato all’interno di una struttura ospedaliera. Nella serie tv sono molti i medici giovani che affiancano i membri senior in interventi o diagnosi ai pazienti. Questo è un dettaglio che distingue The Resident da altre serie di genere, regalando sguardo diverso sulla realtà. Lo show ha portato in tv molti volti noti del piccolo schermo. Il dottor Hawkins, per esempio, è interpretato da Matt Czuchury, volto celebre di Una mamma per amica e The Good Wife. Emily VanCanp, che interpreta l’infermiera Nic, ha preso parte da giovane a Ewerwood e a Revenge. The Resident resta un buon prodotto di stile, accattivante ed emozionate, capace di raccontare il lato oscuro della sanità americana.