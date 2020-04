Emily Ratajkowski in topless infiamma il web

L’esplosva bellezza di Emily Ratajkowski torna a estasiare il popolo web. La famosa top model posa senza veli su Instagram e il suo corpo sexy e procace ha rapito i sensi di tutti i suoi fan. L'ascesa della magnifica star londinese è folgorante: richiestissima come modella, attrice, oggi, infuencer di grido, tesimonial di noti brand e che dire del successo sui social. Una notoretà a 360 gradi che vede la Ratajkowski spopolare ovunque grazie, soprattutto, alla sua straodinaria avvenenza, ma non solo. Con un seguito di 25 milioni di follower, è lei la regina di Instagram e i follower impazziscono ammirando i suoi scatti a tinte hot.

Emily Ratajkowski, molto attiva sulle piattaforme social, non perde occasione per ammaliare i suoi fan con le sue forme da capogiro che allietano le giornate opprimenti di quarantena. Anche per la famossisima modella è tempo di isolamento e per spezzare le noia casalinga posta scatti bollenti. Nell'ultimo si mostra in versione adamitica, sfoggiando un décolleté florido e generoso con estrema eleganza e naturalezza. La foto senza veli della magnetica star americana nell'intimo della sua casa ha letteralmente stregato i suoi ammiratori. La posa sexy ma al contempo pudica della Ratajkowski, che prova a celare il suo topless prosperoso, stuzzica le fantasie erotiche degli estimatori della modella.

Emily Ratajkowski: sensualissima senza veli su Instagram

La stupenda modella Emily Ratajkowski ha deciso di aprire l'album dei ricordi postando alcune delle foto più piccanti a lei più care per allegerire il clima triste dovuto alla quarantena. Uno degli scatti prescelti dalla webstar è quello che la ritrae in un topless esplosivo super hot. Nell'immagine la sensuale attrice appare di profilo con la schiena nuda che dà un tocco di artisticità al ritratto senza veli. Ma il punto forte è il décolleté prorompente e turgido che a malapena la modella riesce a contenere nella sue mani, che avvinghiano il seno esplosvo a mo' di senso del pudore. E' un vecchio scatto tratto da un backstage in cui Emily ammicca con il suo sguardo provocante all'obiettivo. Una scena fantastica che ha mandato in brodo di giuggiole tutti i fan innamorati della bellezza da urlo della Ratajkowski. Ipnotizzati dal fascino erotico della bellissima modella, i follower hanno preso d'assalto il post, lasciando milioni di like e complimenti lusinghieri.