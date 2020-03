Emma Marrone celebra il decennale di carriera: "È stato bello smentire i detrattori"

Emma Marrone ha celebrato questa settimana il suo primo decennale di carriera. La sua carriera artistica partiva ufficialmente il 16 marzo 2010, data in cui veniva rilasciato il suo primo album di inediti dal titolo Oltre. L'artista salentina pubblicava l'album di debutto pochi giorni prima di terminare il suo percorso di studi intrapreso ad Amici di Maria De Filippi vincendo la finale del talent Mediaset, tenutasi il 29 marzo 2010. E nelle ultime ore, ha voluto condividere con il web un nuovo post sul suo ultimo traguardo, raggiunto segnando il suo decimo anno consecutivo di attività nell'industria musicale made in Italy.

"Il 16 Marzo 2010 usciva il mio primo disco 'Oltre' e da quel giorno non mi sono più fermata -si legge tra le prime righe nella descrizione del suo ultimo post, visibile sul suo profilo Instagram -. Le battaglie da combattere sono state davvero tante, anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi".

E nel messaggio autocelebrativo in questione, emergono poi delle parole rivolte dall'ormai ex allieva di Amici 9 (edizione di Amici andata in onda nell'anno 2009/2010, ndr) a tutti i suoi detrattori e ai fan: "È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io. Spero che questo sia solo il primo compleanno 'importante' che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore, soprattutto per chi come me, ha imparato a guardare Oltre... Buon compleanno a noi. #oltre #10anni #fortuna".

Sotto il nuovo post pubblicato da Emma, com'era prevedibile che accadesse, sono giunti diversi messaggi riportati da parte degli utenti. Tra cui si leggono i commenti dei fan più sfegatati della cantante: "Da 10 sempre qui"; "10 lunghi anni, una vita insieme"; "Sicuramente il primo dei tanti compleanni importanti da festeggiare insieme, sempre"; "E chi ti ferma più a te... e mo so 10 anni davvero". E ancora: "La migliore"; "Come passa in fretta il tempo #10".

Il post autocelebrativo di Emma - postato un giorno fa su Instagram -ha ad oggi ottenuto la cifra di oltre 80mila cuori e contiene due foto estrapolate dal photo-booklet realizzato dall'artista per il suo album d'esordio, Oltre.

Emma Marrone invita alla prevenzione del coronavirus

In uno dei suoi ultimi post condivisi con i follower su Instagram, Emma Marrone ha riportato delle riflessioni personali maturate sull'emergenza Coronavirus, che ha colpito il Belpaese e che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. La stessa ha comunicato al web che è importante seguire meticolosamente le disposizioni governative e delle autorità locali stabilite per prevenire l'aumento di contagi e vittime.