Emma Marrone: "Devastante vedere il mio quartiere così silenzioso, mi manca l'aria"

" Stamattina sono uscita per la prima volta a fare la spesa. È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso, mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato ", così Emma Marrone ha descritto la sua prima uscita dopo giorni di isolamento a causa della quarantena. La cantante salentina ha scelto di condividere con i suoi fan quello che ormai è diventato un raro momento di libertà. La vista del suo quartiere svuotato del caos giornaliero e senza i suoi abitanti ha toccato nel profondo Emma.

Nel suo ultimo post social, condiviso con i follower sul suo profilo Instagram, Emma Marrone si è mostrata – mascherina in volto – in strada per andare a fare la spesa settimanale. Nel farlo la cantante ha potuto vivere sulla sua pelle la nuova quotidianità fatta di solitudine, distanziamento sociale e volti coperti. Uno choc per lei, soprattutto quando l’ambulante del banco della frutta, Carla, l’ha riconosciuta dal timbro di voce e le ha chiesto come stesse: " Sto bene. Sto come tutte le persone che stanno rispettando le regole anche se a volte mi manca l’aria, anche se senza la mia vita di sempre stento a riconoscermi" .

In questa quarantena Emma Marrone ha scelto di condividere buona parte della sua giornata con i fan e i colleghi del mondo della musica e dello spettacolo attraverso i social network con dirette e video. Un modo per sentirsi tutti meno soli, in attesa di poter tornare alla vita di tutti i giorni. Emma Marrone ha poi voluto inviare un messaggio di stima per il nostro paese e per tutti coloro che stanno combattendo in prima linea la lotta al coronavirus: " Sono orgogliosa di vivere in un paese come l’Italia dove ogni giorno tante persone mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri ".