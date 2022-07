"Al torneo c'era anche il tuo amico...": ecco cosa ha detto Noemi su Totti

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non sarebbe stato tutto rose e fiori. Come in ogni coppia, del resto. Ma a mettere in crisi il rapporto sarebbero state le presunte scappattelle di entrambi. Secondo le ultime indiscrezioni negli anni le tentazioni non sarebbero mancate e quella che ha fatto perdere la testa al Pupone, si chiama Noemi Bocchi.

Come e quando si sono conosciuti l'ex capitano della Roma e Noemi lo ha rivelato Alex Nuccetelli, pr molto conosciuto nella capitale e amico di Francesco Totti. Per molti sarebbe stato lui a fare conoscere la Bocchi al Pupone, ma l'ex marito di Antonella Mosetti ha subito smentito: " Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti a una delle mie serate del venerdì al Profumo spazio sensoriale di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c'entro niente. Si sono conosciuti a un torneo di padel ".

La passione per il padel, disciplina che il Pupone pratica con costanza da un paio di anni, avrebbe fatto scoccare la scintilla tra l'ex moglie del patron del Tivoli Calcio e Totti. Secondo quanto riferito da Nuccetelli al Corriere, però, la bella romana non si sarebbe lanciata subito alla conquista del campione giallorosso. "L ei all'inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. 'L'altra sera sono stata al torneo e c'era l'amico tuo', mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì ". La frequentazione, però, sarebbe andata avanti per mesi. L'auto di Totti sarebbe stata vista sotto casa della Bocchi in diverse occasioni già nell'inverno scorso, ma solo a febbraio il flirt è emerso, dando il via alla crisi più chiacchierata di sempre.

" Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia ", ha concluso Nuccetelli, confermando quanto rivelato dal settimanale Chi - il primo a paparazzare Noemi e Francesco insieme - cioè che la storia tra Totti e la sosia della Blasi fosse ben più di una scappatella.