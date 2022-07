Ora l'amante di Totti mantiene un profilo basso: "Ha tolto il cognome"

Tutti la vogliono, ma nessuno la trova. Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti, è sparita dai radar di paparazzi e curiosi dopo la notizia dell'addio tra il Pupone e Ilary Blasi. Ma tra i motivi della crisi coniugale della coppia, poi sfociata nel divorzio, c'è anche il suo nome.

Il settimanale Chi ha confermato le voci che tra lei e Francesco Totti ci fosse un flirt da mesi, ma mancavano solo le prove: le foto di una notte trascorsa insieme, che la rivista di Signorini ha pubblicato nel numero in edicola da oggi. Quelle foto, però, sono le uniche in circolazione. " Per evitare altri gossip, da quando è scoppiato il caso sta limitando al massimo uscite e occasioni mondane" , riporta il Messaggero.

Noemi Bocchi ha scelto di mantenere un basso profilo, sparendo dalla circolazione e limitando al massimo le uscite e i contatti con l'esterno. Ha reso privato il suo profilo Instagram e ha tolto il cognome dal citofono della sua casa al piano terra di via della Mendola, nella zona residenziale di Roma nord. Si dice per evitare di ricevere visite indesiderate. In quella abitazione Totti è stato paparazzato pochi giorni fa, ma già a metà febbraio la sua Lamborghini nera sarebbe stata notata sotto casa di Noemi e la cosa non sarebbe sfuggita ai tifosi giallorossi, dando il via alla girandola di voci e rumor, che hanno portato ai fatti di questi giorni.

" Negli ultimi mesi si è vista molto poco, sempre a causa dei troppi occhi puntati addosso. Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all'uscita da scuola non scendeva più neanche dalla macchina ", riferisce ancora il quotidiano, evidenziando come Noemi stia cercando di tenersi alla larga dai gossip. Trentaquattro anni, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, flower designer di professione, la Bocchi è l'ex moglie dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci, con il quale ha avuto due figli di 8 e 10 anni. La scintilla con Totti sarebbe scoppiata grazie alla passione per il padel e per la Roma.