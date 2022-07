Quella rivelazione su Totti: "Fosse stato per lui il matrimonio sarebbe continuato..."

Mentre Ilary Blasi è in Tanzania e pubblica foto provocatorie, Francesco Totti cerca di mantenere un basso profilo. Il Pupone è rimasto a Roma circondato dall'affetto di amici e familiari e prova a mantenersi lontano dal clamore. Secondo molti lui è quello che, nella coppia, avrebbe sofferto di più. Lo prova il comunicato stampa scritto di suo pugno per annunciare il divorzio: " Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile ". Parole confermate anche da Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, e amico di vecchia data di Ilary e Francesco.

" Lui è sempre stato quello che era più trascinato in questo rapporto, che l'ha desiderato di più ", ha raccontato Alex al Messaggero, rivelando particolari inediti sugli inizi di un amore, quello tra Ilary e il Pupone, durato vent'anni. E' stato proprio Nuccetelli, personal trainer e pr molto conosciuto nella capitale, a fare incontrare l'ex velina e il calciatore, quando avevano poco più di vent'anni. " Francesco ha davvero amato Ilary sin dall'inizio ", ha proseguito l'ex della Mosetti, confermando quello che da giorni si vocifera sulle abitudini private della coppia più amata d'Italia: " Negli ultimi anni entrambi possono avere fatto scelte differenti, avere avuto altre storie, ma io penso che se fosse stato per Francesco, in fondo, questo matrimonio sarebbe continuato. Sia chiaro, lo dico con grande rispetto per entrambi ".

Secondo quanto dichiarato dal pr romano, in seno alla coppia ci sarebbero stati, negli anni, numerosi tradimenti e scappatelle, fino a quelli più recenti - Noemi da una parte e il misterioso giovane dall'altra - che avrebbero messo definitivamente in crisi Ilary e Francesco. A mettere la parola fine al matrimonio sarebbe stata, però, la conduttrice televisiva, anche se le motivazioni reali non si sapranno mai. " Forse Francesco non si è sentito ricambiato, compreso... e alla fine magari si è guardato intorno, però non so niente per certo, solo supposizioni ", ha concluso Nuccetelli, dicendosi dispiaciuto per la fine della loro storia d'amore.