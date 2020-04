Erjona Sulejmani dalla parte di Wanda Nara: "Donne come lei nel calcio? Dico sì"

Erjona Sulejmani è una delle wag più esplosive e attive sui social network. L'ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili, ha 31 anni ed è originaria dell'Albania ed ha molto seguito su Instagram con quasi 300000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e lavorativa.

L'ex moglie del centrocampista della nazionale svizzera si è raccontata ai microfoni di calciomercato.com parlando di come e dove stia vivendo questo difficile momento per via della pandemia da coronavirus che ha investito tutto il mondo: "Io mi trovo a Fuerteventura. La situazione qui è identica a quella italiana, purtroppo. Non è facile specialmente quando lavoro e allora diventa tutto più complicato. Comunque sia bisogna stare dentro casa e rispettare le regole per superare questo momento il prima possibile".

Erjona ha po svelato di essere scesa in campo per dare il suo contributo in questo momento delicato per tutto il mondo: "Mi sta a cuore questo tema perché prima di tutto bisogna essere delle persone altruiste. Ci sono delle persone che stanno rischiando la vita per salvare la nostra e il minimo che possiamo fare è ringraziarle. La seconda cosa, in automatico, è di andargli incontro e cercare di aiutarli".

La Sulejmani ha anche commentato le parole del premier albanese Edi Rama che qualche settimana fa aveva deciso di dare una mano all'Italia inviando medici ed infermierie per far fronte a questa grande emergenza: "Io mi sento per metà albanese e l'altra metà italiana. Non me l'aspettavo perché sai, quando c'è una situazione difficile, e da noi lo è ancora di più, vedere un gesto del genere significa togliere medici all'Albania per portarli in Italia. Sono arrivata in Italia all'età di nove anni. Quindi la maggior parte della mia vita l'ho trascorsa qui, mi sento adottata in un certo senso".

La sexy Erjona ha anche svelato la sua fede calcistica per l'Inter: "Sin da quando sono arrivata in Italia, quindi 22 anni fa, tifo l'Inter. Sono cresciuta nella zona del Lago di Garda e quindi lì o tifi l'Inter o il Milan, sono due le squadre che vanno per la maggiore. Non conoscendo nessuna delle due, mi sono basata sui colori e ho scelto il blu e nero. Poi ho iniziata a seguirla, mi sono appassionata".