Eros Ramazzotti sbotta: "Nessun rispetto per me e la mia famiglia, schifoso e disumano"

Ci risiamo. Il nome di Eros Ramazzotti è stato accostato a quello di una nuova presunta fidanzata ed è scattato subito il gossip. Ma lui, per la seconda volta in poco tempo, non ci sta e sui social network non solo ha smentito la notizia, ma ha anche polemizzato sulla strumentalizzazione della sua vita personale. "Un contrasto becero di false notizie", come scrive lui stesso sui social, che stride con le notizie più importanti che – in questo momento - dovrebbero concentrarsi solo sull’emergenza sanitaria mondiale.

Stanco dei continui rumors e delle ultime notizie pubblicate da riviste e portali sulla sua presunta love story con la showgirl Roberta Morise, Eros ha affidato il suo sfogo ai social. Con un duro post Instagram, il cantante ha sbottato: " Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità ".

Eros Ramazzotti ha subito chiarito il rapporto che lo lega alla co-conduttrice de "I fatti vostri" con la quale si vociferava fosse in corso una relazione: " Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico ". Una prima smentita era stata fatta – sempre dal cantante e sui suoi account social – a metà febbraio quando sul settimanale "Chi" vennero pubblicate le foto di Eros e della pittrice venezuelana Valentina Bilbao molto vicini a Miami. Anche in quell’occasione il cantante si affido al web per smentire la presunta relazione. Oggi come allora i toni furono secchi e decisi, ma a distanza di poco più di un mese Ramazzotti si è trovato a dover ripetere di non essere impegnato con nessuna donna. " Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta ".