"È solo un'amica". Eros non si è fidanzato

A poche ore dalla pubblicazione del servizio fotografico di Eros Ramazzotti con la sua nuova presunta fiamma, il cantante rompe il silenzio e sui social dice la sua sul gossip uscito nell'ultimo numero del settimanale "Chi". Stanco delle continue paparazzate, Ramazzotti ha chiarito la relazione che lo lega alla pittrice Valentina Bilbao, con la quale è stato fotografato sulle vivaci spiagge di Miami.

Da settimane Eros Ramazzotti è impegnato nel suo tour mondiale "Vita ce n'é". Dopo i concerti europei, il cantante è volato in Sud America per incontrare i suoi fan latini, ma nei prossimi giorni sarà in concerto tra New York e Los Angeles. I suoi impegni in giro per il mondo non lo hanno però tenuto lontano dai gossip. Le foto pubblicate da settimanale di Alfonso Signorini, che lo immortalano a Miami in dolce compagnia della pittrice venezuelana Valentina Bilbao, non sono piaciute a Eros Ramazzotti, che sui social ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento emotivo.