Eva Henger trasferita in una clinica di Roma: "Subirà altri interventi"

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono rientrati in Italia per proseguire le cure dopo il violento incidente avvenuto in Ungheria, dove hanno perso la vita due persone. A rivelarlo è il settimanale Novella2000, che nelle scorse ore ha rintracciato telefonicamente l'imprenditore, che ha confermato l'arrivo a Roma.

Lo scorso 29 aprile la coppia è rimasta vittima di un drammatico scontro frontale su un'autostrada ungherese. Nell'impatto sono morte le due persone a bordo dell'altra vettura, mentre la Henger ha riportato numerose fratture e il marito la rottura dello sterno. L'uomo è andato in arresto cardiaco subito dopo l'impatto e per rianimarlo i soccorritori non hanno potuto evitare la frattura. Dopo avere trascorso alcuni giorni in due ospedali differenti, a centinaia di chilometri di distanza, la coppia si è ritrovata insieme nella clinica di Gyor, ma poi è stata trasferita a Roma per proseguire le cure.

" Ora siamo a Roma a Villa Parioli per curarci", ha raccontato il marito di Eva Henger a Roberto Alessi, direttore di Novella2000. L'imprenditore romano ha fatto sapere che l'ex attrice hard sarà sottoposta a nuovi interventi chirurgici per ridurre le numerose fratture riportate nell'incidente: "Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli ".