Il dramma dell'ex di Uomini e donne: "Drogato e preso a forchettate"

" Mi ha drogato in cambio di favori sessuali e poi mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente ". È drammatico il racconto fatto sui social network da Fabrizio Cilli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Cilli, 42 anni originario di Montecatini Terme, su Instagram ha raccontato degli abusi subiti da una donna, che lo ha adescato fingendosi una manager televisiva per poi drogarlo e ferirlo addirittura con una forchetta.

Fabrizio Cilli è stato uno dei protendenti di Gemma Galgani nella trasmissione Uomini e Donne. Nell'aprile del 2019 il 42enne toscano si era presentato in studio per conoscere la dama torinese, ma dopo alcune uscite insieme la differenza di età si era fatta sentire. Non solo. Cilli era stato ripreso in un video amatoriale fuori dagli studi di Mediaset, nel quale confessava di non essere veramente interessato a Gemma. Per questo era stato allontanato dal programma.

Oggi a distanza di tempo, Fabrizio Cilli torna a far parlare di sé per una brutta avventura, che lo ha visto finire in ospedale con un ginocchio rotto, morsi e tagli sul corpo. A seviziarlo sarebbe stata una donna che, spacciandosi per una manager televisiva, lo avrebbe invitato a casa sua per proporgli la partecipazione a un nuovo programma tv. Una volta nell'abitazione, però, Cilli sarebbe stato drogato e una volta addormentato la donna lo avrebbe morso, tagliato e colpito con una forchetta.

Fabrizio Cilli ha raccontato la violenza subita attraverso le storie del suo profilo Instagram, dal letto del pronto soccorso dove si è recato per ricevere le prime cure mediche dopo l'abuso. " Mi ha invitato a casa sua - ha scritto sul web Cilli - voleva parlarmi di un nuovo programma televisivo. Ho accettato l'invito e a un certo punto, mentre sorseggiavo dell'acqua versatami da lei nel bicchiere, ho iniziato a vedere offuscato. Dopo sono svenuto causandomi la rottura del menisco del ginocchio destro. La mattina mi sono svegliato nel suo letto dopo dieci ore, mi ha detto: 'Non ti crederà nessuno'. Drogato in cambio di favori sessuali ".