Gf Vip, Testi e il massaggio hot alla Valente

La sauna della casa del Grande Fratello Vip regala sempre momenti indimenticabili all'interno del reality. L'ultimo siparietto sexy ha visto protagonisti Fabio Testi e la nuova concorrente Asia Valenti. I due si sono concessi una pausa relax nella sauna situata nel giardino della casa e dopo una breve chiacchiera, la prorompente bionda ha "sedotto" l'attore facendosi massaggiare il fondo schiena. Dopo un inizio titubante Fabio Testi ci ha preso gusto dando vita a un massaggio profondo e a piene mani.

Asia Valente è una delle new entry del Gf Vip. Insieme a Teresanna Pugliese e Sara Soldati ha varcato la porta rossa del programma condotto da Alfonso Signorini lo scorso venerdì e si sta già facendo notare per alcune indiscrezioni sulla sua vita da influencer. Negli scorsi giorni, infatti, la Valente ha confessato di aver comprato migliaia di follower sui social per avere maggiore visibilità sul web. Lei, ironica e bellissima, non ha fatto mistero di voler emergere nel mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore Asia Valente e Fabio Testi hanno avuto un incontro ravvicinato decisamente bollente. I due si sono ritagliati una pausa relax all'interno della sauna, luogo spesso deputato a "confessionale" dai concorrenti del Gf Vip. In quest'occasione però Fabio e Asia non si sono lasciati andare a chiacchiere rivelatrici ma si sono concessi un approccio decisamente più fisico.