Evasi oltre 500mila euro, Fabrizio Corona di nuovo nei guai torna in tribunale

Fabrizio Corona fa discutere anche tra le mura della casa dove, da mesi, è recluso agli arresti domiciliari. Prima la violazione della quarantena di alcuni suoi collaboratori, poi i presunti schiamazzi per una festa a notte fonda e oggi la notizia della nuova citazione in giudizio per l'evasione fiscale di oltre mezzo milione di euro. Insomma per l'ex re dei paparazzi non c'è pace e volente o nolente rimane uno dei personaggi più chiacchierati del panorama italiano.

Reduce dai festeggiamenti del diciottesimo compleanno del figlio Carlos Maria, al quale Corona ha potuto partecipare solo virtualmente - via streaming - per le restrizioni giudiziarie a cui è sottoposto - Fabrizio Corona è stato travolto da una nuova grana. L'ex re dei paparazzi ha infatti ricevuto l'ennesima citazione a giudizio per l'evasione fiscale di oltre 500 mila euro. L'ex marito di Nina Moric dovrà presentarsi davanti ai giudici il prossimo novembre per rispondere di evasione fiscale. Secondo gli atti della Procura della Repubblica Corona non avrebbe presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2015 e 2016, evadendo somme d'imposta per un totale di 532 mila euro e oggi lo Stato torna a batter cassa.

" Decreto di citazione diretta a giudizio - ha esordito sui social network Fabrizio Corona mostrando le carte giudiziarie - Sarà il centocinquantesimo processo che andrò a fare, però questo processo lo affronterò diversamente e vincendo ovviamente. Perché questo processo sarà la chiave della svolta e spiegherò agli italiani molte cose ". A difenderlo, anche in questa occasione, l'avvocato Ivano Chiesa che da anni segue l'ex re dei paparazzi nelle sue vicende giudiziarie. Lo stesso che, poche settimane fa, intervenne in difesa del suo assistito dopo la polemica sul via vai di persone a casa di Corona. " Non ha il divieto di incontrare nessuno può incontrare chi gli pare, basta che non siano pregiudicati ", spiegò l'avvocato con un video affidato a Instagram.