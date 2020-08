"Figlio di pu**ana, muori", offese e sputi a Francesco Facchinetti

Non è la prima volta che Francesco Facchinetti finisce nel mirino degli odiatori e non solo quelli del web. Questa volta però l'attacco è sorprendente e apparentemente senza motivo. A raccontare l'episodio è stato lo stesso dj Francesco che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha svelato di esser stato protagonista di un'aggressione verbale mentre si trovava fermo a un semaforo in pieno centro a Milano.

" Stavo andando nel mio ufficio a Milano e a un semaforo un signore sulla cinquantina abbassa il finestrino mi sputa sulla macchina e mi dice: "Figlio di pu***na, muori"" . Un attacco gratuito e senza un apparente motivo - quanto meno stradale - che ha scatenato l'immediata reazione di Francesco Facchinetti che sui social network ha spiegato quanto accaduto poco dopo: " Lo sapete sono fumantino, le mamme non si toccano, io sarei sceso e lo avrei ammazzato di botte, ma il mio collega mi ha detto di stare calmo, che eravamo in ritardo e siamo ripartiti ".

Non è la prima volta che Francesco Facchinetti si trova coinvolto in situazioni spiacevoli. Mesi fa la sua presa di posizione in difesa di un anziano cinese e successivamente di un cane, entrambi aggrediti in strada in momenti diversi, aveva scatenato la reazione del web, costringendolo a spiegare i motivi del suo intervento. Questa volta, però, l'episodio surreale ha lasciato incredulo il figlio di Roby Facchinetti - protagonista insieme alla moglie Wilma Faisol della sitcom "The Facchinetti's" - che su Instagram si è sfogato con i suoi follower.