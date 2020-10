"Facciamo come ca... ci pare". Poi Luca Argentero mostra la figlia

"È accaduto un fatto molto spiacevole che ci fa essere schifati e indignati ", inizia così il video social di sfogo di Luca Argentero e Cristina Marino. La coppia, da sempre molto schiva e riservata, ha rotto il velo di privacy, che avevano deciso di mettere tra loro e l'opinione pubblica dopo la nascita della loro prima figlia. La pubblicazione di alcune foto della piccola Nina sulla rivista Oggi li ha però portati a esporsi pubblicamente e con toni decisamente forti.

Attraverso alcuni video pubblicati nelle storie Instagram del profilo di Cristina Marino, l'attrice e il compagno Luca Argentero hanno letteralmente sbottato contro il settimanale: " Nina è stata esposta in modo irresponsabile, schiaffata sulle pagine della rivista. Lo sappiamo che ci sono cose più gravi in questo momento ma a noi questo tocca da vicino, perché non è quello che volevamo ".