"Facile quando la sposa non sei tu", "Abbassa i toni": ​le spose se la prendono con la Santarelli

" Ti auguro il prossimo matrimonio di farlo con la mascherina!!! ", è solo uno dei numerosi commenti inferociti rivolti all'indirizzo di Elena Santarelli. La showgirl è stata duramente attaccata sui social dopo aver detto la sua sulla questione nozze durante la pandemia a "Italia sì", il programma di Marco Liorni in onda la mattina su Rai Uno.

Da due giorni impazza in televisione e sul web la polemica sulle nozze con la mascherina nata negli studi televisivi del programma Italia sì. Nella puntata di ieri, 3 giugno, è stata ospite una sposa, Tiziana, portavoce di altre donne in attesa di convolare a nozze, che vorrebbero poter celebrare il matrimonio senza mascherine e con qualche certezza in più. Le norme anti contagio attualmente in vigore impongono infatti l'uso della mascherina al chiuso e gruppi ridotti al minimo. Stop, dunque a banchetti e cerimonie da centinaia di persone. Una questione scottante che ha visto unanimi tutti gli opinionisti da Rita Dalla Chiesa a Mauro Coruzzi, ma a finire nell'occhio del ciclone è stata Elena Santarelli. La showgirl ha espresso il suo pensiero in merito alla questione, sostenendo che se ci sono delle regole queste vanno rispettato.

Apriti cielo. Sotto i post Instagram della Santarelli (soprattutto quello dell'anniversario di matrimonio con Bernardo Corradi) sono comparsi decine di commenti infuriati di spose che avrebbero dovuto andare all'altare nel 2020: " Ci aspettavamo da te che avessi un minimo di sensibilità per chi vede questo sogno tanto tanto sudato svanire. Perché è facile dire sposti all'anno prossimo. Quando si hanno le possibilità. O dire lo fai con la mascherina. Quando la sposa non sei tu", "Non togliamo niente a nessuno se ci sposiamo quest'anno anzi aiutiamo un settore che altrimenti quest'anno fa incasso 0!!!! E vogliamo delle direttive mica non le vogliamo!", "Ti auguro il prossimo matrimonio di farlo con la mascherina!!! ". La bagarre si sarebbe scatenata per il cambio di rotta nella trasmissione di Marco Liorni, dove la sposa (portavoce di un gruppo di 10mila sposi) era stata invitata per parlare della loro visione mentre, durante la puntata, tutto avrebbe preso una piega più polemica.