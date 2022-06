Fan ha un malore. Emma ferma il concerto: "Aiutate la sicurezza"

Ai concerti può succedere di tutto, anche che l'artista sul palco fermi la musica per consentire alla security di prestare soccorso a un fan. I malori tra il pubblico non sono inusuali per eventi che richiamano migliaia di persone e un episodio si è verificato proprio nel corso del concerto "Una nessuna centomila".

L'evento contro le violenze di genere si è tenuto a Campovolo e ha visto esibirsi sul palco Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini con altrettanti ospiti speciali. Un evento benefico che ha portato all'RCF Arena Reggio Emilia, Campovolo, centomila spettatori provenienti da tutta Italia. Le alte temperature registrate nel fine settimana e il sole rovente hanno provocato, però, diversi malori durante la giornata di musica. Ma solo uno tra questi ha destato l'attenzione ed è finito sul web, immortalato da decine di video amatoriali.

È stata Emma Marrone a accorgersi di quanto stava succedendo nelle prime file, quelle a ridosso del palco dove si stava esibendo con la sua band. Quando l'artista ha visto che gli addetti alla sicurezza stavano intervenendo per prelevare un ragazzo dal pubblico, che stava avendo un mancamento, Emma ha chiesto ai suoi musicisti di fermarsi: " Fermi! Fermi! Portatelo a prendere aria, è un po' bianchino ". La cantante si è scusata con le migliaia di persone presenti per l'interruzione, spiegando che così sarebbe stato tutto più facile e veloce. Poi ha invitato i fan vicini a agevolare l'intervento della sicurezza: " Ragazzi voi che siete forti cercate di aiutare ".

Il giovane è stato portato all'interno delle transenne che delimitano il palco e dove si trova solo il personale autorizzato. E mentre gli addetti alla sicurezza prestavano i primi soccorsi al ragazzo, Emma ha portato una bottiglietta d'acqua per rendersi utile. Il pubblico ha ringraziato l'artista per il gesto con un lungo applauso e il concerto è ripreso da dove si era interrotto. " Ve la rifaccio meglio ", ha scherzato la Marrone quando è tornata davanti al microfono, riferendosi alla canzone interrotta poco prima. Le immagini di quanto accaduto sono state immortalate da numerosi telefonini e in poche ore il video dei soccorsi è diventato virale sui social network.