"Fazio ha pagato 150mila euro per George Clooney?", l'indiscrezione che imbarazza la Rai

Il 2020 è stato un anno difficile per i network e i broadcaster televisivi e non fa eccezione la Rai, che nel primo semestre ha visto crollare gli introiti derivanti dalla pubblicità a causa della pandemia. Nonostante tutte le produzioni stiano seguendo una politica di spesa molto più morigerata rispetto agli anni precedenti, c'è un questione che sta animando i corridoi di viale Mazzini e che è destinata a causare ben più di qualche mal di testa nei prossimi giorni. Il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, è la produzione di punta di Rai3. Il programma è prodotto dalla casadi produzione dello stesso Fabio Fazio e in questo modo si dovrebbe sollevare l'azienda da alcuni costi. Tuttavia, in queste ore l'ospitata di George Clonney nel programma della domenica sera di Rai3 sta scatenando più di qualche perplessità.

L'attore è stato ospite in videocollegamento nella puntata di domenica 20 dicembre. Nessun impegno particolare per lui, se non l'utilizzo del proprio computer per collegarsi via Skype con Che tempo che fa. Certo, lo sfruttamento dei diritti di immagini per fini commerciali va ricompensato, ma ora in Vigilanza Rai vogliono saperne di più. " Chiediamo ai vertici della Rai di sapere se è vero, come riportano alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, che sono stati pagati 150mila euro per ospitare in via esclusiva George Clooney nella trasmissione di Fabio Fazio ", riferisce Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia.

Una cifra molto elevata considerando l'impegno ma, soprattutto, il fatto che l'attore si trovi in "tour" promozionale per il suo ultimo film, distribuito per altro su Netflix: " Se questa indiscrezione venisse confermata, ci domandiamo che senso giornalistico avrebbe una esclusiva pagata come un ingaggio e se non si ritenga un danno per la stessa azienda pubblica sostenuta con canone, pubblicizzare un film su una piattaforma straniera invece di valorizzare e promuovere le produzioni di Raicinema e Raiplay ".