Il web contro Ilary: "Hai fatto il teatrino per quattro mesi"

Mentre Ilary Blasi continua a documentare il suo viaggio in Tanzania su Instagram, proprio sui social network sta montando la polemica contro di lei. Dopo l'annuncio dell'addio a Francesco Totti, il suo profilo è stato bersagliato da commenti e critiche. Se da una parte in molti le hanno chiesto di ripensarci e di tornare con il Pupone, dall'altra in tanti l'hanno accusata di avere passato gli ultimi quattro mesi a fingere.

Sotto la lente di ingrandimento degli utenti di Instagram sono finiti i post che la Blasi ha condiviso sul suo profilo negli ultimi quattro mesi. Cioè da quando, lo scorso marzo, Dagospia annunciò la crisi della coppia e uscirono le prime immagini di Totti con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Dal dicembre 2021 al 23 marzo 2022 c'è un buco temporale, in cui la conduttrice non ha condiviso contenuti. Un periodo nel quale in molti sospettano si sia consumata la crisi privata tra Ilary e Francesco. A fine marzo, quando la notizia della rottura diventa di dominio pubblico, la romana pubblica su Instagram solo due post sponsorizzati, poi il vuoto fino a maggio. Un po' strano per lei che ha abituato i suoi follower a foto e video pubblicati quasi quotidianamente, come sta facendo in queste ore.

Nel mirino sono finite anche le dichiarazioni fatte dalla conduttrice negli ultimi mesi, quelle rilasciate per smentire le voci che con Totti il matrimonio fosse finito. Così, sotto ai post, sono arrivate le critiche e le richieste di spiegazioni: " Ma Ilary in una recente intervista diceva che era impressionante come il marito la guardasse allo stesso modo di prima...", ha scritto una fan, mentre un'altra ha ricordato l'intervista rilasciata dalla Blasi a Silvia Toffanin: "A Verissimo hai smerdato i quotidiani nazionali dicendo che aveva fatto una figuretta. Con che faccia! ".