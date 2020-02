Federico Rossi: "Ho fatto un intervento alla lingua"

Da ormai qualche tempo circolavano alcune voci per cui tra Paola Di Benedetto, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip, e il cantante Federico Rossi, le cose non stessero andando molto bene. Infatti, nonostante lei si confidasse spesso con le coinquiline della casa anche riguardo la sua storia d’amore ed avvertisse la mancanza del compagno, il giovane sembrava non avere alcuna intenzione di fare una sorpresa alla sua fidanzata.

Ed è proprio perché la coppia ha già vissuto una crisi con un tradimento che queste distanze tra loro fanno pensare male, al punto che lo stesso settimanale Chi aveva riportato la notizia che Federico si fosse rifiutato di entrare nella casa per fare una sorpresa alla sua amata. A rincarare la dose, il fatto che fosse anche sparito dai social. In molti hanno ipotizzato quindi che avesse qualcosa da nascondere visto che non è sua abitudine starsene così lontano dai riflettori.

Il vero motivo, però, è tutt’altro. Federico Rossi, infatti, è tornato a farsi vivo sui social con un tweet su Twitter solo poche ore fa. Da quello che si legge, il cantante è stato operato alla lingua due giorni fa, motivo per cui sarebbe stato lontano dai social e anche dalla sua amata Paola. Per la concorrente sarebbe stata grande la preoccupazione se solo avesse saputo di cosa stesse davvero succedendo. Quindi, con un selfie in piena convalescenza, Federico ha condiviso la gioia per un intervento chirurgico riuscito con successo e per la possibilità di riabbracciare presto Paola. Così si è rivolto ai suoi fan: "Ciao, come state? Volevo dirvi che due giorni fa ho subito un intervento alla lingua. Non vi spiego esattamente cos’è ma volevo informarvi, ecco perché sono un po’ silente in questi giorni" . E poi ha specificato: "È perché ho dovuto subire un’operazione alla lingua, infatti ancora non parlo bene" . Infine, il tweet comparso su Instagram dal tono divertito: "Non potevo non mettervela! Hahahaha Stamattina ho fatto un piccolo intervento, era da anni che non provavo l’esperienza empirica di un’anestesia" .

Non potevo non mettervela ahahahah

Stamattina ho fatto un piccolo intervento, era da anni che non provavo l’esperienza empirica di un’anestesia pic.twitter.com/mdA7Ofzw5K — Fede (@fedefederossi) February 5, 2020

Altrettanto simpatiche sono state le reazioni al suo tweet. "Sei tornato tra noi o sei ancora nel magico mondo causato dall’anestetico? Io ricordo di essere rimasta in botta per un po’" , "Ma io volevo vedere il dopo anestesia e le cagate che dicevi" e "No ma la tua faccia è epica" , si legge in alcuni commenti. Altri, invece, si mostrano piuttosto preoccupati e gli augurano di cuore una pronta guarigione. Per non parlare di chi, infine, ipotizza addirittura il ricorso alla chirurgia estetica tanto da portarlo a rifarsi il naso.

