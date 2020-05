Fedez si mette lo smalto, ma viene assalito dalle critiche: "Fai l'uomo, sei sposato"

Fedez si è spesso dimostrato un uomo libero dai preconcetti e dalle sovrastrutture sociali. Sulle scene da oltre dieci anni, con alle spalle una lunga gavetta, il rapper milanese è quello che oggi si potrebbe definire un self-made-man. Le prime canzoni diffuse sul web con YouTube, il primo album autopubblicato e poi la straordinaria ascesa fino agli stadi, pieni, per i suoi concerti. Ha scritto una canzone con un verso critico dedicato a Chiara Ferragni e quella stessa canzone è stata l'occasione per il loro primo incontro. Ora sono sposati e genitori.

Esistono due vite per Fedez, una prima e una dopo l'incontro con l'amore della sua vita. Della vita precedente si ricordano alcune canzoni politicamente scorrette, molto scorrette, che hanno delle ripercussioni nella sua nuova vita. Come il caso della polemica scoppiata solo pochi mesi fa con Tiziano Ferro, che l'ha accusato di omofobia. Quello del cantante di Latina è stato un giudizio duro e senza appello contro il suo collega, che si è più volte giustificato per quei versi, nonostante l'intento della canzone fosse chiaramente quello opposto rispetto a quanto percepito da Ferro. Quel tipo di canzoni non appartengono più all'arte di Fedez, nonostante abbia annunciato in queste ore dei nuovi pezzi a rischio querela. Che Fedez non sia omofobo l'ha dimostrato in diverse occasioni e che non abbia pregiudizi e non si lasci ingabbiare dalle convenzioni sociali lo ha dimostrato con l'ultimo vezzo di cui da qualche ora si vanta sui social. Con l'inizio della fase due e la riapertura delle attività estetiche, sua moglie non ha perso tempo per concedersi una manicure a domicilio. Presente in casa durante le operazioni, anche Fedez ha voluto sottoporsi al trattamento e si è fatto laccare le unghie di verde e nero, con la stessa fantasia di sua moglie.