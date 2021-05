Così Pregliasco affonda Fedez: "Ecco di chi si dimentica..."

Nella battaglia per i diritti sociali di Fedez manca un accenno alla condizione lavorativa dei dipendenti di Amazon nonché alle battaglie sindacali da loro portate avanti, ed ancora più rimarcabile è il fatto che lo stesso cantante risulti testimonial del noto colosso statunitense: a farlo notare è il docente dell'Università di Bologna Lorenzo Pregliasco.

Utilizzando il proprio profilo Twitter, quest'ultimo è voluto entrare nella polemica innescata dalle presunte pressioni esercitate dalla Rai sul rapper milanese e la successiva pubblicazione della telefonata privata avuta coi vertici della rete televisiva. Una conversazione che, a rigor di legge, Fedez non avrebbe dovuto rendere pubblica tramite i social network: se, infatti, non c'è nulla che vieta di registrare una telefonata con un interlocutore, pur inconsapevole, al contrario è fatto divieto assoluto di diffonderne il contenuto a meno che non ci sia un'esplicita autorizzazione da tutte le parti coinvolte.

“Sembra che la dirigente Rai interlocutrice di #Fedez nella famosa telefonata registrata non sia propriamente espressione del centrodestra, anzi” , commenta in uno dei suoi tweet a riguardo il docente torinese, riferendosi ovviamente ad una delle parti in causa nella vicenda, ovvero la vicedirettrice di RaiTre Ilaria Capitani. “Mamma Rai” si è stretta attorno alla dirigente, parlando di una conversazione tagliata e cucita ad arte dal cantante in modo da portare avanti la sua battaglia pro Lgbtq+ . Battaglia, ad esempio, apprezzatissima da Selvaggia Lucarelli, che non ha mancato tuttavia di ricordare al rapper una sua certa mancanza connessa alla tematica a lui cara. Si parlava allora dell'outing di Tiziano Ferro, un fatto riportato nel testo della canzone "Tutto il contrario": "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi: 'Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?'".

Fedez paladino dei diritti sociali, quindi? "Dicevamo: politica Netflix, mobilitazione degli influencer, prese di posizione, eccetera. #Fedez” , twitta ancora Pregliasco, prima di introdurre la questione connessa alle condizioni lavorative dei dipendenti di Amazon. Che un eventuale silenzio sia connesso agli introiti che questo sodalizio porta nelle tasche del cantante? Il docente universitario ricrea uno scenario in cui il rapper decide invece di esprimere tutto il proprio dissenso a riguardo: "Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa dei lavoratori avesse parlato con foga e indignazione delle condizioni dei lavoratori Amazon?" , si domanda Pregliasco.