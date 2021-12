The Ferragnez, Chiara in lacrime: "Fedez mi fa sentire inutile ed esclusa"

Anche i i ricchi piangono, era il titolo di una famosa telenovela degli anni ’80. E con le lacrime è cominciata la serie The Ferragnez, disponibile su Amazon Prime dal 9 dicembre. Quelle versate da Chiara Ferragni nel primo episodio della serie, quando ha parlato dei suoi problemi relazionali con il marito, Fedez, durante una seduta di psicoterapia di coppia.

L'exploit dei Ferragnez in streaming ha ribaltato quello che il pubblico è solito vedere sui social network. Dietro ai post condivisi ogni giorno su Instagram, quelli fatti di sorrisi, sponsorizzazioni ed eventi, c'è una vita quotidiana simile a quella di milioni di altre famiglie. Liti, incomprensioni e dissapori che Chiara Ferragni e Fedez hanno messo in piazza già dalla prima puntata della loro serie, cominciata con una seduta dallo psicoterapeuta.

L'imprenditrice ha confidato di avere grossi problemi con il rapper a causa dei suoi continui sbalzi di umore: " La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù ". Dal canto suo Fedez ha lamentato la costante presenza di persone attorno a loro: " A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici ".

Fedez e Chiara Ferragni sono apparsi fermi sulle rispettive posizioni: lui pronto a chiudersi a riccio nei momenti più tristi, lei bisognosa di circondarsi della presenza di persone per superare la solitudine. Il terapeuta ha cercato di sviscerare il problema ma la coppia è finita a litigare. " Per me l'idea di passare una giornata in casa con lui, che non parla o comunque è scazzato, mi sembra stupido. Così gli chiedo di parlarne", ha detto la Ferragni, scatenando la replica seccata del marito: "È difficile parlare con una persona che dice che sono problemi inutili. Cioè sono permaloso, mi incazzo per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire ".