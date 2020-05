"Il ferro da stiro ti pesa?", "Hai rotto..." Costanza Caracciolo sbotta dopo le critiche

Da poche settimane Costanza Caracciolo è diventata mamma per la seconda volta e, nel tempo libero, ama condividere consigli ed esperienze con tutte le neo o future mamme.

Legata a Christian Vieri, con il quale ha avuto prima Stella e poi Isabel, Costanza Caracciolo continua ad essere una delle ex protagoniste del tg satirico di Antonio Ricci più seguita di sempre. Il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower e, molti di questi, sono proprio donne con le quali Lady Vieri ama condividere momenti di vita quotidiana e consigli.

Nelle ultime ore, dopo le numerose richieste da parte delle future mamme, la Caracciolo ha mostrato la camicia da notte che utilizza spesso perché comoda per l’allattamento. Consapevole di quanto fosse sgualcita, Costanza non ha esitato a sottolineare quel particolare che, dopo pochi secondi, si è trasformato in pretesto per rivolgerle delle pesanti critiche.

Così come molte colleghe, infatti, anche la ex Velina finisce spesso nel mirino degli hater che non esitano, a fasi alterne, a sottolineare come sia ingrassata rispetto ai tempi di Striscia la notizia, o come alcuni suoi atteggiamenti siano da ritenere “deprecabili” per una donna di casa.

Ma Costanza Caracciolo fa parte della schiera delle vip che, alle critiche – soprattutto le meno costruttive – replica e, spesso, lo fa in maniera diretta e verace. Così, dopo aver ricevuto l’ennesimo messaggio privato da parte di una utente che, prima l’ha accusata di utilizzare “il mobile con la televisione come un deposito” e poi ha continuato ad offenderla chiedendole se il “ferro da stiro pesasse” per stirare la camicia da notte, la moglie di Vieri non è riuscita a contenersi.

Condividendo nelle sue Instagram story i messaggi privati ricevuti dall’hater, Costanza Caracciolo ha commentato: “Certo che hai proprio rotto il c....! E fatte ‘na risata”. La replica della ex Velina ha scatenato, quindi, gli applausi virtuali della rete e dei fan che, ancora una volta, hanno apprezzato il suo modo di reagire alle critiche.