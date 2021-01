Così i vip hanno raggirato i divieti di Conte. Ecco le loro Feste da nababbi

Quest’anno le tradizionali Feste natalizie hanno subìto una frenata per tutti, a causa della pandemia di Covid-19. E anche molti vip hanno dovuto dimenticare, per una volta, i classici cenoni della Vigilia e i viaggi in località esotiche. I tanto chiacchierati dpcm di Giuseppe Conte infatti hanno vietato più di due persone oltre ai congiunti ai cenoni e pranzi natalizi. Non più quindi “ aggiungi un posto a tavola ”, semmai, “toglilo” .

Ma come si sono comportati i nostri vip? All’insegna della sobrietà la Vigilia di Natale e la sera di Capodanno a casa Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per una cena intima con Leone e la piccola che arriverà, senza mamma, papà e sorelle come di consuetudine. Insomma, che Chiara tenga molto al rispetto delle regole si è era capito, essendo anche testimonial (insieme a Fedez) della campagna sulle mascherine. Ma l'influencer, in questi mesi, ne ha fatte di cose per sensibilizzare sul tema. Quindi, da lei ce lo aspettavamo.

Ma non tutti sono stati “ligi” alle regole. Tra i ribelli è finita Giulia De Lellis, che ha scatenato molte polemiche. L’influencer ha infatti postato uno scatto su Instagram, in cui ha scritto che avrebbe trascorso il Natale con la sua famiglia. “Casa, La famiglia... L'amore... La gioia... Le lunghe tavolate...Tanti voci, le risate. Musica, cibo buono... Il profumo unico, speciale in giro per la città... Le letterine, le coccarde... Le frittelle della nonna ed il buon vino. Per me il Natale è tutto questo E molto altro... Corro da loro! Serena Vigilia a tutti voi. Condividete il più possibile, nonostante tutto, con amore e gentilezza! Vi voglio bene G.” I più agguerriti sostenitori delle regole anti Covid sono accorsi in massa a criticare Giulia per la decisione di partire per Roma, per raggiungere la famiglia e festeggiare con le “lunghe tavolate” menzionate nel post. “ Tutto tranne quello che si è visto ieri nelle tue storie ”, le ricorda una ragazza piccata, che prosegue: “T i ricordo che tutto ciò che hai elencato è vietato!” . Baciarsi ai tempi del Covid? Assolutamente vietato. Ma Giulia ha continuato a postare foto del suo Natale fatto anche di baci e abbracci con le nipotine, attirandosi critiche a non finire, da parte di chi è dovuto rimanere da solo per le Feste. E se vale il detto “ Natale con i tuoi ”, la bella De Lellis ha gettato altra benzina sul fuoco, trascorrendo il Capodanno con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta in Svizzera. Ma non era vietato muoversi?

E anche se in posti diversi, anche Andrea Damante ha deciso di trascorrere le vacanze in montagna con la nuova fiamma Elisa Visari. Al popolo del web non è bastata la scusa di essere partito per un progetto lavorativo e anche l'ex fidanzato della De Lellis è stato subissato di critiche. "Cioè, adesso ci vuoi fare credere che sei andato in montagna per la canzone..." , scrive sardonico un ragazzo sotto una foto di Damante al mixer, che spiega di aver scelto le Dolomiti come location per registrare il nuovo progetto. E ancora: "Noi in zona rossa, lui spavaldo deve fare il figo sui social per farci vedere che in questo Capodanno può fare tutto".

Passiamo poi ad un volto del mondo della musica italiana, Jo Squillo. L’interprete di “ Siamo donne” ha pensato infatti di bypassare le ferree regole anti Covid, imposte agli italiani durante le Feste natalizie e volare alle Maldive. Tra uno scatto in bikini e uno del mare cristallino maldiviano, ecco arrivare “gli indignati ”, che hanno scatenato una polemica senza fine contro la cantante. “Dovresti essere denunciata” , le ha scritto un utente. E poi: " Il Dpcm vieta gli spostamenti tra comuni e lei vola alle Maldive" , commenta una ragazza, a cui ricordiamo che è consentito partire per l'estero, con obbligo di quarantena al rientro. Ma questi vipponi la faranno? Infine, il giorno di Capodanno, Jo ha portato i suoi follower in riva al mare per ammirare insieme gli spettacolari fuochi d’artificio per salutare il nuovo anno. Tra gli auguri sotto il post non poteva mancare il leone da tastiera “jettatore”: “ Spero che a gennaio abbia qualche problemino a tornare in Italia”. Insomma, gli italiani non hanno perdonato a Jo la "fuitina" maldiviana. Nonostante tutto, i tanti fan della cantante le hanno augurato un sereno Natale e hanno fatto notare agli " Indignados" che lei è andata all'estero, mentre molti italiani si sono accalcati per le strade e nelle case: " Vai Jo, parlano quelli che si sono ammassati per le vie e i centri commerciali".

Pioggia di critiche anche per Belen Rodriguez, “rintanata” con la famiglia e il compagno in un resort di lusso sulla neve. “ Se non è la seconda casa cosa ci fai lì? Le multe per voi non esistono!" , commenta sotto una foto della Rodriguez una ragazza, seguita da tanti altri “ sdegnati” , che invocano per Belu multe e denunce. Web agguerrito anche contro Taylor Mega, Chiara Nasti ed Elisabetta Gregoraci, tutte e tre "fuggite" a Dubai a festeggiare, in barba ai decreti. "Ovviamente tu sei una vip e puoi permetterti di fregartene alla grande di uscire e di partire, quando tutta l'Italia è in zona rossa" , scrive un utente sotto una foto della Mega, sorridente in bikini su un'assolata spiaggia di Dubai.