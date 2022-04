La figlia di Magalli: "Un maniaco del controllo, in casa ha 20 telecamere"

Reduci dalla partecipazione a Il cantante mascherato, lo show di Rai Uno di Milly Carlucci dove sono arrivati terzi in classifica, Giancarlo Magalli e sua figlia Michela sono stati ospiti di Francesca Fialdini nel programma di Rai Due Da noi... a ruota libera. Padre e figlia hanno raccontato aneddoti familiari e non sono mancate le sorprese, come la confessione del giovane sulla mania di controllo del conduttore.

" Di mia figlia Michela? So solo quello che mi vuole far sapere ", ha scherzato il conduttore, rispondendo alle domande della conduttrice sul loro rapporto. Un legame forte che è andato anche oltre la carriera. Giancarlo Magalli ha raccontato di avere rifiutato il ruolo di Don Matteo prima che la fiction esordisse in tv e di avere detto "no" per non stare lontano dalla moglie e dalla figlia Michela.

Ma è quando padre e figlia si sono sottoposti a un quiz della Fialdini sulla conoscenza reciproca, che sono emerse verità scomode. Michela Magalli ha raccontato di essere scappata di casa durante l'adolescenza; una fuga che ha fatto molto soffrire il presentatore romano. " Sono cresciuta con papà e mamma che sono due precisini e mi hanno trasmesso questa cosa, sono fissati con il controllo. Devi questo, devi quell'altro e io aveva 15 anni ed era l’età della ribellione, ho detto o faccio così o scappo", ha rivelato Michela, che poi ha aggiunto parlando della mania del padre : "Io so che mi controlla. Soprattutto quando organizzo delle feste ".