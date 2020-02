La figlia di Wanda Nara debutta alla Fashion Week a soli 5 anni

Tale madre tale figlia. Francesca Icardi, a soli 5 anni, sta seguendo le orme di mamma Wanda Nara, debuttando sulle passerelle della moda milanese. La primogenita di Mauro Icardi e della prorompente showgirl argentina ha sfilato al fianco di una top model nello show della stilista Elisabetta Franchi in programma alla Fashion Week di Milano nella giornata di sabato. Orgogliosa della sua piccola, Wanda (che pochi giorni fa si è scagliata contro suo padre) ha immortalato il debutto della sua bambina con foto e video pubblicati sul suo account Instagram.



Sin dalla nascita Francesca Icardi veste con le ultime tendenze della moda grazie alla mamma Wanda Nara corteggiata e apprezzata da brand e firme della moda internazionale. Spesso la piccola Francesca accompagna l'opinionista del Grande Fratello Vip agli eventi di moda e questa volta è diventata protagonista di una sfilata insieme ad altre mini modelle in erba. " Primo Fashion Week per Francesca!!!! Amore mio vai sempre avanti sempre così, sempre a testa alta dietro ai tuoi sogni. Troverai cattiverie, invidia e tanta difficoltà... ma la tua grinta e decisione e soprattutto passione devono calpestare ogni ostacolo!! Vai avanti e insegui i tuoi sogni... ogni sogno è un desiderio.. e i desideri si avverano!! Con te sempre mamma ", ha scritto Wanda Nara sul suo account Instagram da oltre 6 milioni di follower.

Francesca, dolce e timorosa, ha calcato la passerella con indosso un romantico abitino rosa antico in chiffon. Capello raccolto e passo deciso, la piccola si è lasciata accompagnare dalla modella al suo fianco sotto lo sguardo attento e amorevole delle centinaia di persone presenti all'evento. Mamma Wanda in prima fila (poco distante da Simona Ventura con la quale si è fatta fotografare poco prima della sfilata) non ha perso l'occasione di fotografare e filmare il debutto della sua bambina. Francesca, nata nel 2015, è la prima figlia di Mauro Icardi e Wanda. Il calciatore salutò l'arrivo della piccola indossando una maglietta con la scritta "Bienvenida Francesca" quando ancora giocava nell'Inter. Un gesto che i tifosi nerazzurri ricordano ancora.