Filmati choc, insulti e lanci di sedie: Temptation Island inizia col botto

Cresce l'attesa per Temptation Island, al via domani in prima serata su Canale5. Le sei coppie sono arrivate nel residence sardo da pochi giorni ma ci sono già i primi drammi all'orizzonte. Il profilo Instagram del programma ha anticipato che, nonostante la (per ora) brevissima permanenza nel programma, alcune coppie stanno attraversando un piccolo momento di crisi. L'edizione che prenderà televisivamente il via da domani è un ibrido, perché oltre alle quattro coppie non famose ce ne sono anche due vip. Una è composta da Manila Nazzaro e dal fidanzato Lorenzo Amoruso e una formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Proprio quest'ultima coppia sembra già vivere un momento di difficoltà, anche se non sembra essere l'unica.

Elia e Delle Piane sono una coppia frizzante e l'hanno dimostrato durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. Nella clip di presentazione di Temptation Island lui ha dichiarato di essere molto geloso della sua donna ma stando alle prime anticipazioni pare che il primo ad avere delle mancanze verso il partner sia stato proprio lui. Anche tra le coppie non vip, però, pare che non ci sia molta serenità. Uno dei primi a mostrare qualche intemperanza all'interno del villaggio è stato il bell'Andrea, fidanzato con Anna da 10 anni. Lui è più giovane di lei di circa 10 anni e questo inizia a essere un ostacolo nella loro relazione. Se da un lato Andrea, forte dei suoi 27 anni, vorrebbe procedere con calma, dall'altro Anna, a 37 anni, pensa alla costruzione di una famiglia. Per loro Temptation Island dovrebbe essere una prova per capire se la loro relazione può avere un futuro o se sia solo una perdita di tempo. A pochi giorni dall'arrivo in Sardegna, però, accade qualcosa. " Dopo tre giorni così? Tre giorni? So troppo per lei, so troppo... ", grida Andrea mentre scaraventa una seria per aria. Cos'ha visto il ragazzo nei filmati?