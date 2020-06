L'indiscrezione inaspettata: "George Clooney e Amal Alamuddin stanno divorziando"

È una vera e propria doccia fredda il rumor che interessa George Clooney e l’avvocatessa Amal Alamuddin. Come riporta Dagospia in un rumor lanciato dal National Enquirer, pare che la coppia d’oro del cinema americano e della filantropia sia in rotta di collisione e molto vicina al divorzio. A rivelare l’indiscrezione bomba sarebbe stata una fonte vicina a Clooney e Amal. Dai diretti interessati, fino ad ora, non c’è nessuna conferma o smentita in merito al gossip, ma la notizia ha già fatto il giro della rete. In molti affermano che la favola d’amore tra l’attore e la celebre avvocatessa, specializzata in diritti umani, è naufragata da diverso tempo.

Il magazine che ha lanciato il pettegolezzo avrebbe anche azzardato alcune ipotesi in merito alle motivazioni della rottura. Sembra che il lockdown, la paura del contagio e il distanziamento sociale abbia influito negativamente sulla tranquillità e sulla vita quotidiana di George Clooney e Amal. I due ora vivrebbero da "separati in casa" e, tra l’altro, pare che avrebbero già cominciato a uscire con altre persone. Si ipotizza però la crisi tra i due sia iniziato molto tempo prima del virus e del confinamento. La raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice, organizzata dalla coppia con in palio un pranzo nella villa del Lago di Como in cui soggiornano Clooney e Amal, pare che sia stata un pretesto per esplorare nuove relazioni al di fuori del matrimonio.

Il tabloid però aggiunge altri dettagli. Fonti vicine confermano la fine del matrimonio, invece gli amici in comune smentiscono i gossip sulla separazione. Non resta che attendere altre informazioni a riguardo per capire la veridicità del rumor. Quella di George Clooney sarebbe un’altra separazione eccellente che i fan, sicuramente, non riusciranno a digerire con facilità. L’attore e l’avvocatessa si sono sposati nel 2014, a Venezia, in un matrimonio blindato ma che ha fatto storia. Hanno avuto due figli e sono molti attivi nel campo dei diritti umani. George Clooney inoltre ha sempre cercato di sfuggire dai gossip, è una persona che ha cuore la privacy della sua famiglia. Il rumor di un divorzio, però, pare che sia impossibile da controllare.