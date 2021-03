Finge un malore dopo il vaccino. Il gesto di cattivo gusto di Sandra Milo

" Ma brutta deficiente! ". Cosi Geppi Cucciari, conduttrice radiofonica di Un giorno da pecora, ha reagito allo scherzo telefonico di Sandra Milo, che ha finto un malore in diretta radiofonica dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino. Uno scherzo di pessimo gusto che ha scatenato la reazione scomposta della Cucciari e le critiche del popolo del web, che non ha gradito né i tempi né i modi dell'ironia della Milo.



" Lo scherzo sbagliato nel momento sbagliato ", hanno tuonato in molti sui social network. Fatto in uno dei giorni più penosi della storia del nostro paese, quello dedicato alla memoria delle vittime della pandemia da Covid-19. E soprattutto perché arriva in un momento di diffidenza generale dovuta alla sospensione (ora ripresa) del vaccino AstraZeneca. Insomma ben venga l'ironia, ma di questa se ne può fare anche a meno, soprattutto di questi tempi.





Stamani ho fatto il secondo vaccino. Sto bene, mi batte un po' il cuore un po' più velocemente...

No, forse....oddio, oddio...

Che c'è signora Milo? Pronto? Ma non c'è la figlia con lei... dove la stiamo chiamando? Signora Milo ci sente?

Invece Sandra Milo l'ha pensata e l'ha messa in scena a Un Giorno da pecora, programma radiofonico di Radio 1 Rai. In collegamento telefonico dalla sua abitazione, Sandra Milo ha fatto sapere di essersi sottoposta al richiamo del vaccino, ma nel farlo ha fatto finta di sentirsi male: "". I due conduttori hanno provato a rassicurare l'attrice, 88 anni compiuti pochi giorni fa, parlando di ansia e tensione da vaccino, ma la Milo ha proseguito la sua messa in scena: "". Istanti di silenzio e mugolii in sottofondo che hanno messo in agitazionee il collega: "". Solo una fragorosa risata della Milo ha messo fine al siparietto: "Ci siete cascati! Ve l'ho fatta. Sto benissimo. La mia colpa è che non mi passa mai la voglia di ridere".Lesono piovute copiose sul web e qualcuno ha trovato il tempo di paragonare lo scherzo messo in atto da Sandra Milo con quanto avvenuto 31 anni fa all'attrice in diretta tv. Nel 1990, infatti, l'attrice - che all'epoca conduceva L'amore è una cosa meravigliosa - fu vittima di uno scherzo telefonico nel quale una voce di donna le annunciava che il figlio Ciro era rimasto vittima di un incidente. Un déjà-vu del quale avremmo fatto anche a meno.