Fiordaliso disperata, morta la sua chihuahua che aveva salvato in extremis

È inconsolabile Fiordaliso, un altro dolore ha colpito la sua vita e ha voluto condividere con i fan cosa è accaduto. È infatti morta Cleo la sua adorata chihuahua che aveva preso quattro anni fa. La cantante di tanti indimenticabili successi adora da sempre gli animali e se ne prende cura come meglio può. Anche Cleo, che era entrata nella sua vita quattro anni fa era stata presa e salvata in extremis.

La cantante ha voluto dare personalmente la notizia ai suoi fan postando una foto della cagnolina con una dedica che mostrava tutto il suo dolore: " Il mio cuore si è di nuovo incrinato. Se n'è andata improvvisamente. Buon ponte piccola, mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione Cleo ".C’è infatti una leggenda che racconta che dopo la morte, gli animali vadano in un luogo chiamato “il ponte dell’arcobaleno”. Si tratta di un posto dove cani, gatti, conigli e tutti quegli animali che hanno dato gioia e felicità risiedono in armonia.

Ed è questo che ha augurato Fiordaliso alla sua piccola amica, di essere accolta in questo luogo magico.Tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo, amanti degli animali, che hanno mostrato la loro vicinanza lasciando commenti di conforto. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando ha commentato: “ No amore ”. Poi ancora Antonella Clerici, altra grande amante dei cani, Rita Pavone e Malika Ayane. Rita Dalla Chiesa ha lasciato un messaggio molto dolce: “ No, piccolina. Mi spiace, Marina, so cosa significava per te” , e Fiordaliso le ha risposto commentando “ sono a pezzi ”.

In passato la cantante aveva raccontato, durante un’intervista televisiva, come la cagnolina era entrata nella sua vita. " Cleo è stata abbandonata in un cespuglio. Si presume che abbia cinque anni. In un canile vicino a Castelvetro Piacentino, l'hanno prima sterilizzata, l'hanno curata, l'hanno microchippata e poi me l'hanno data ". Fiordaliso aveva appreso la sua storia tramite i social e si era subito resa disponibile ad accoglierla nella sua casa. Ovviamente aveva dovuto attendere che i veterinari le dessero tutte le cure necessarie per rimetterla in sesto.

Cleo infatti era davvero in brutte condizioni e soltanto il grande amore ha fatto sì che potesse guarire e avere una vita felice. Legatissima alla cagnolino, Fiordaliso la portava spesso con se anche quando era ospite in tv.