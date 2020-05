Fiordelisi e Chiofalo violano la quarantena per rivedersi. E la rete li massacra

Il web non perde di vista i movimenti social dei personaggi noti e nel mirino della rete sono finiti Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo che, come confermato da loro nelle ultime ore, si sono riuniti violando la quarantena.

Lei di origini salernitane, lui nativo di Roma, hanno trascorso tutto il periodo di lockdown separati, raccontando ai propri follower le difficoltà dell’avere un fidanzato che vive in un’altra regione e che, quindi, non è possibile vedere nei momenti in cui se ne ha maggiore bisogno. Alla vigilia dell’inizio della “Fase 2”, però, Antonella e Francesco hanno deciso di violare le nuove norme del decreto e di ricongiungersi.

Secondo quanto deciso dal governo, infatti, l’incontro tra congiunti è possibile se si vive nella stessa regione, gli spostamenti al di fuori della stessa sono consentiti solo per comprovate necessità. Eppure, Chiofalo e la Fiordelisi hanno violato le norme vigenti ritrovandosi nella Capitale.

I primi indizi che hanno allarmato il popolo della rete sono stati dati proprio da lui che, postando nelle sue Instagram story una cena a base di sushi, si è lasciato scappare uno scatto in cui si vedeva il telefono di Antonella. Davanti alle prove che confermavano la violazione della quarantena, la coppia non ha potuto far altro che confermare la reunion per motivi di lavoro, ma la giustificazione è apparsa tutt’altro che veritiera.

La prima a denunciare quanto accaduto è stata Deianira Marzano che, dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni da parte degli internauti, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con Antonella Fiordelisi. Nonostante siano amiche, la blogger non ha avuto remore nel puntare il dito contro la fidanzata di Francesco Chiofalo accusando lei e il giovane di aver infranto una delle regole principali di questa quarantena.