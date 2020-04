Fiorello su Twitter: "Il folle stalker mi manda foto ogni giorno"

" Vi rendete conto? Il folle stalker mi manda foto ogni giorno ", questo il tweet di Fiorello di poche ore fa diventato virale. Il celebre showman ha uno stalker insistente? In realtà no, o forse sì. Dipende dai punti di vista. Lo "stalker" di Fiorello è un personaggio molto noto, nonché un suo carissimo amico con il quale ha condiviso solo poche settimane fa il palco del Teatro Ariston. Pare che ha inondare di foto l'istrionico artista siciliano sia addirittura Amadeus, che vorrebbe convincere Fiorello a rifare Sanremo insieme a lui.

La conferma che ci sarà un Amadeus bis è arrivata pochi giorni fa in diretta a Domenica In. È stato lo stesso conduttore a confermarlo indirettamente, negando che si tratterà di un Amadeus bis. Sarà il primo Sanremo dopo la pandemia che ha bloccato il Paese e, quindi, non potrà essere considerato come un vero e proprio raddoppio. " Sarà il primo Sanremo dopo il coronavirus ", una furbata quella di Amadeus, che inizia a mettere le mani avanti con chi vorrà (eventualmente) paragonare i risultati e l'eccezionale resa artistica di Sanremo 2020 con quelli del 2021. Tutto questo, ovviamente, in attesa che si stabilisca quando e se rivederemo in onda il festival di Sanremo, perché è già allo studio l'ipotesi di uno slittamento di qualche mese. Difficilmente, entro qualche mese, sarà possibile avere la certezza di poter riempire i teatri italiani e il festival di Sanremo senza il pubblico del Teatro Ariston non avrebbe certo la stessa efficacia.

Quindi, Sanremo 2021 sarà all'insegna dell'Amadeus bis. Chi ci sarà con lui sul palco? Da escludere il ritorno di Tiziano Ferro ma non quello di Fiorello, nonostante a pochi giorni dalla fine dell'edizione numero 70 le sue parole sembravano nette. " Un'esperienza bellissima che non ripeterò l'anno prossimo, questo è sicuro ", diceva Fiorello. Ma tutti sappiamo che di sicuro in questa vita ci sono molte poche cose, e il coronavirus ce lo sta ricordando ogni giorno. Infatti, in una diretta Instagram con il suo amico Djokovic, Fiorello ha già messo in dubbio le sue sicurezze: " Amadeus mi ha chiamato e su Sanremo mi ha detto: 'Lo rifacciamo di nuovo?' Io ci sto pensando. " Quali possano essere i punti da chiarire e da definire per avere una risposta da parte di Fiorello non è dato saperlo.

Intanto Amadeus continua a mandare le foto a Fiorello e quest'ultimo è arrivato perfino a muovere una minaccia nei confronti del suo compagno di avventura della 70esima edizione del festival della canzone italiana: " Sappi caro mio presentatore, che se mi fai tornare a #sanremo2021, appena sul palco svelerò le tue misure... Ricordati di Ibiza e Riccione. Ti ho in pugno, cioè, nel senso che.. ok." Sembra che la volata promozionale per la prossima edizione sia già iniziata. E con largo anticipo.