Flirt tra il bomber della Juve e Carolina Stramare? "Avvistati insieme"

Il neo acquisto della Juventus Dusan Vlahovic è già finito al centro dei gossip. L'attaccante serbo ha da poco indossato la maglia bianconera e se in campo ha già fatto valere il suo talento (andando in gol all'esordio), sembra che anche in ambito sentimentale si stia dando da fare. Lui si dice concentrato sulla nuova avventura, ma le ultime voci infiammano il gossip.

Secondo voci insistenti, infatti, il 21enne avrebbe lasciato la giovanissima attrice napoletana Mariasole Pollio preferendole l'ex Miss Italia Carolina Stramare. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che riferisce il presunto motivo dell'addio di Dusan a Mariasole: " Vuole concentrarsi solo sulla nuova squadra ". E in effetti il bomber a Torino ha un gran bel da fare. Il tecnico Massimiliano Allegri e i tifosi, che lo hanno accolto con entusiasmo, si aspettano grandi cose da lui in termini di prestazioni e soprattutto gol. Ma a quanto pare nella sua vita privata ci sarebbe uno spazio anche per la bellissima Carolina.

Dopo avere preso le distanze dall'attrice 18ennelo scorso novembre, Dusan si sarebbe avvicinato all'ex Miss Italia 2019 a gennaio in occasione del compleanno di lei. Il feeling tra i due era stato segnalato anche dal portale Dagospia , che aveva dato quasi per certo un tête-à-tête tra Dusan e Carolina per celebrare i rispettivi compleanni (entrambi a fine gennaio) vicino a un notofiorentino. I due sui social network mantengono le distanze, ma la bella modella originaria di Genova sembra essere stata avvistata sugli spalti dello stadio Franchi a Firenze sempre a gennaio, quando Vlahovic militava ancora nelle fila della Fiorentina.

Fino a due anni fa Carolina Stramare, volto della Serie B per Helbiz Live e quasi naufraga all'Isola dei famosi (a cui fu costretta a rinunciare per colpa di problemi personali), faceva coppia fissa con un altro calciatore, Alessio Falsone, che militava nel Milazzo in Serie C. Ora nel suo cuore, però, sembra avere trovato spazio il bomber bianconero, lei che della Juventus è addirittura tifosa. La coppia per il momento si tiene al riparo dagli occhi indiscreti, ma i bene informati danno per certa la frequentazione.